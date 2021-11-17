Самые красивые вязаные вещи, которые стоит купить на Черную пятницу 2021 (фото, цены)

Мы выбрали самые трендовые вязаные вещи и одежду из трикотажа, которую можно найти у отечественных брендов. Самые выгодные покупки на Черную пятницу 2021

Трендовые вязаные вещи осень-зима 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

С каждым днем температура опускается все ниже, а синоптики не радуют прогнозами, самое время выбрать теплые и не менее красивые вязаные вещи сезона осень-зима 2021. В коллекциях украинских дизайнеров есть множество вариантов, в которых вы сможете сделать самые крутые снимки для Instagram на смартфон.

Мы выбрали своих фаворитов, в которых вы точно не замерзнете.

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Мохеровый свитер

Выбирайте самую теплую и нужную вещь сезона насыщенных оттенков вина. А носить его лучше на голое тело. Так вы почувствуете себя по-настоящему женственной.

Keenly Studio, цена по запросу / Фото: пресс-служба

Трикотажная рубашка

Вместо классических лонгсливов обратите внимание на модели с оригинальным дизайном. Это могут быть сексуальные вырезы, оголенные плечи либо пуговицы на спине.

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Siyai, 2100 грн / Фото: пресс-служба

Жилет

Самая трендовая вещь сезона осень-зима 2021. Если вас смущают расцветки в стиле из бабушкиного шкафа, присмотритесь к классическим вариантам в черном, белом и бежевом оттенках.

KATIMO, 4500 грн / Фото: пресс-служба

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Пальто

Вязаное пальто станет отличным вариантом, способным посоревноваться с классической моделью осеннего гардероба. В нем максимально тепло, комфортно и уютно.

Nitka, 6400 грн / Фото: пресс-служба

Трикотажный костюм

Этот предмет гардероба за последние несколько лет успел стать настоящей базой. Согласитесь, теплый уютный костюм можно носить везде и всегда. В нем удобно в путешествиях, оперативно выбежать в супермаркет или пойти в гости. Ко всему – стильный образ!

Anna Yakovenko, 3050 грн / Фото: пресс-служба

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