Черная пятница 2021: 6 стильных пуховиков от украинских брендов по выгодным ценам

Традиционно в конце осени украинские дизайнеры приготовили невероятные скидки на весь ассортимент

Зимние куртки от украинских производителей со скидками / Фото: Коллаж: Сегодня

Каждый год в ноябре почти у всех уважающих своих клиентов магазинов есть традиция – делать приятные скидки и бонусы для них. И называется этот замечательный период – Черная пятница – любимое время шопоголиков, но очень опасное для неопытных людей, ведь часто выгодные предложения можно спутать с обычной аферой от производителей. Поэтому нужно быть максимально внимательными и помнить главные правила удачного шопинга на Черную пятницу 2021.

Пожалуй, самый актуальный запрос в поисковых системах сейчас, связанный с гардеробом, это – пуховики, курточки, парки и прочая верхняя одежда. Поэтому мы собрали для вас подборку из нескольких украинских брендов, которые подготовили действительно хорошие скидки на Черную пятницу 2021.

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DASTI

Украинский бренд выступил с отличным предложением. Например, такую парку, которая доступна в 8 цветах, можно купить за 2099 грн. Раньше она стоила 4199 грн.

Пуховик от украинского бренда DASTI / Фото: DASTI

Emmelie Delage

Популярный украинский бренд для стильных представительниц прекрасного пола также приготовил потрясные скидки для своих клиенток, в том числе и на верхнюю одежду. Такую курточку можно купить за 3040 грн. Цена раньше – 3800 грн.

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Пуховик Emmelie Delage со скидкой 800 грн / Фото: emmeliedelage.com

Favoritti

Женский зимний пуховик из плащевки. Практичный и немазкий, подходит под базовую одежду практически любого цвета. Раньше цена составляла около 4000 грн, а сейчас – 1931 грн.

Женский зимний пуховик из плащевки Favoritti / Фото: Favoritti

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IBR

Украинский производитель IBR также представил неплохие скидки на верхнюю одежду для своих покупателей. Но размеры заканчиваются быстро, поэтому стоит поспешить. Такой пуховик-одеяло раньше стоил около 2600 грн, а теперь – 1612 грн.

Женский пуховик-одеяло IBR / Фото: Модна Каста

Irina Tydnyuk

Женственное длинное пальто из плащевки с необычным двубортным воротом от Irina Tydnyuk согреет даже в самую холодную погоду. Раньше стоило 4200 грн, а сейчас – 1680 грн. На официальном сайте бренда также есть очень много стоящих скидок на другие вещи, которые помогут сохранить упругость кошелька.

Пальто из плащевки с двубортным воротом Irina Tydnyuk / Фото: Irina Tydnyuk

MAREZZARE

Стильная куртка-пальто станет вашим лучшим другом этой зимой! Свободная модель, наполненная современным утеплителем высочайшего качества, чтобы обеспечить тепло и комфорт во время всех зимних занятий. Сегодня и до 28 ноября цена модели 4420 грн, ранее – 5200 грн.

Стильная куртка-пальто MAREZZARE / Фото: kapsula.com.ua

Удачного вам шопинга и, главное, не попадитесь на удочку обмана покупателей в период сумасшедших скидок!

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