Черная пятница 2021: 6 стильных пуховиков от украинских брендов по выгодным ценам

Каждый год в ноябре почти у всех уважающих своих клиентов магазинов есть традиция – делать приятные скидки и бонусы для них. И называется этот замечательный период – Черная пятница – любимое время шопоголиков, но очень опасное для неопытных людей, ведь часто выгодные предложения можно спутать с обычной аферой от производителей. Поэтому нужно быть максимально внимательными и помнить главные правила удачного шопинга на Черную пятницу 2021.
Пожалуй, самый актуальный запрос в поисковых системах сейчас, связанный с гардеробом, это – пуховики, курточки, парки и прочая верхняя одежда. Поэтому мы собрали для вас подборку из нескольких украинских брендов, которые подготовили действительно хорошие скидки на Черную пятницу 2021.
DASTI
Украинский бренд выступил с отличным предложением. Например, такую парку, которая доступна в 8 цветах, можно купить за 2099 грн. Раньше она стоила 4199 грн.
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Emmelie Delage
Популярный украинский бренд для стильных представительниц прекрасного пола также приготовил потрясные скидки для своих клиенток, в том числе и на верхнюю одежду. Такую курточку можно купить за 3040 грн. Цена раньше – 3800 грн.
Favoritti
Женский зимний пуховик из плащевки. Практичный и немазкий, подходит под базовую одежду практически любого цвета. Раньше цена составляла около 4000 грн, а сейчас – 1931 грн.
IBR
Украинский производитель IBR также представил неплохие скидки на верхнюю одежду для своих покупателей. Но размеры заканчиваются быстро, поэтому стоит поспешить. Такой пуховик-одеяло раньше стоил около 2600 грн, а теперь – 1612 грн.
Irina Tydnyuk
Женственное длинное пальто из плащевки с необычным двубортным воротом от Irina Tydnyuk согреет даже в самую холодную погоду. Раньше стоило 4200 грн, а сейчас – 1680 грн. На официальном сайте бренда также есть очень много стоящих скидок на другие вещи, которые помогут сохранить упругость кошелька.
MAREZZARE
Стильная куртка-пальто станет вашим лучшим другом этой зимой! Свободная модель, наполненная современным утеплителем высочайшего качества, чтобы обеспечить тепло и комфорт во время всех зимних занятий. Сегодня и до 28 ноября цена модели 4420 грн, ранее – 5200 грн.
Удачного вам шопинга и, главное, не попадитесь на удочку обмана покупателей в период сумасшедших скидок!
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