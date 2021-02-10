Гид по нижнему белью ко Дню святого Валентина: выбираем лучший комплект

Побалуйте себя и удивите своего любимого человека

Подарки ко дню Святого Валентина могут не ограничиваться различными шоколадками в форме сердца, букетами и валентинками, которые в это время года начинают практически "наступать" со всех сторон. 14 февраля может что-то значить для вас, а может и не значить, но причина побаловать себя чем-то новым в любом случае есть всегда.

Недавно мы составили список лучших идей, как провести День святого Валентина, а на этот раз собрали гид по лучшим моделям нижнего белья от украинских брендов, будь то для вашего партнера, свидания или просто для удовольствия в феврале – каждая сможет найти что-то по душе.

Наш первый выбор – красный тотал лук от Fox lingerie.

Fox lingerie Фото: instagram.com/fox_lingerie

Корсетный лиф из полупрозрачной сетки с шелковыми деталями придаст образу элегантности и таинственности, гарантируя, что праздник останется в памяти надолго.

Fox lingerie Фото: instagram.com/fox_lingerie

Мягкий трикотаж, ассиметричные неожиданные детали и забавные иллюстрации – белье от бренда U-R-SO порадует любителей минимализма и натуральных тканей.

U-R-SO Фото: instagram.com/urso_garment

Как хорошо, что с каждым днем мода становится все более комфортной, а сексуальное белье может быть и ежедневным. Комплект белья от Jia прекрасный тому пример: он совмещает в себе спортивный стиль с классической сеточкой.

Jia Фото: instagram.com/jia_atelier

Если вы заботитесь о планете и отдаете свое предпочтение исключительно экологичным материалам, обратите внимание на бра Bakhirka Apparel – благодаря натуральному шелку и отсутствию косточек оно просто не ощущается на теле. В нем захочется провести не один день, а целую вечность.

Bakhirka Apparel Фото: instagram.com/bakhirkaapparel

Корсеты – что может более нежным и сексуальным. Бренд Statnia предлагает носить их на голое тело для особых случаев и поверх оверсайз рубашки во время рабочих будней, чтобы чувствовать себя одновременно сильной и женственной.

Statnia Фото: Instagram

Ране мы рассказывали, в чем встречать День святого Валентина каждому знаку зодиака.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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