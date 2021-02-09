Трендовый маникюр ко Дню святого Валентина: 5 идей

Узнайте, как можно разнообразить свой маникюр

14 февраля все ближе и столько всего нужно успеть. Если еще не придумали, чем удивить любимого человека, предлагаем несколько оригинальных идей. Ну, а если еще не определились, какой маникюр сделать ко Дню святого Валентина, то и эту проблему решим. Сегодня.Lifestyle собрали пять идей на любой вкус.

Надписи на ногтях

Модный тренд 2021 года, который отлично подойдет и ко Дню святого Валентина. Надписи могут быть разные – от признаний к любви до девизов. Если же вы больше любите минимализм, но в честь 14 февраля хотите немного разнообразить маникюр, можно выбрать всего одно слово "любовь", "кохання", love, amor и написать на одном пальце.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Точки

Преимущество этого тренда, что точки сочетаются с однотонным маникюром и несложной геометрией. А также такой дизайн подойдет к любому образу.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Цветной френч

Французский маникюр – классика. Но и иногда все же хочется экспериментов. Почему бы не поиграться с цветами? Можно в качестве основы использовать классику, а потом выбирать разные цвета – от пастельных до ярких.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Negative space

Техника negative space – маникюр, выполненный с прозрачным лаком — когда часть ногтя не прокрашивается и оставляется свободной от цветного покрытия. Также маникюр можно разнообразить с помощью геометрических рисунков и принтов.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Акцент на большом пальце

В 2021 года этот тренд все также актуален. Можно выбрать и атрибут 14 февраля –купидон и сердечко или любой другой рисунок. Главное помнить, что важно сочетать дизайн с цветовой гаммой маникюра.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Ранее мы рассказывали, что надеть на День святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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