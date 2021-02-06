Миссия выполнима: как выбрать подарок на День святого Валентина и не облажаться
Мы подобрали несколько классных идей
Праздник всех влюбленных ежегодно отмечают 14 февраля во многих странах мира. В этот день влюбленные дарят друг другу подарки, поэтому вопрос, что подарить парню или девушке на День святого Валентина снова актуален.
Мы традиционно выступаем в роли супергероя и подготовили лучшие идеи подарков ко Дню всех влюбленных 2021. К тому же, именно День святого Валентина – прекрасный повод сделать свое признание в любви незабываемым.
- То, что она давно хотела
Самый лучший подарок – это то, что девушка очень хочет, но не может купить. Наверняка она мечтает о чем-то уже достаточно долго. И это точно вызовет у нее самые яркие эмоции, не сравнимые ни с чем.
- Сюрприз с кольцом
Предложение руки и сердца в День всех влюбленных – это клише, но клише приятное. Если вы уверены, что ваша дама не откажет, смело дарите ей кольцо и зовите замуж. Этот сюрприз точно запомнится надолго.
- Что-то очень нужное
Для девушек очень нужное – это стайлер или новый фен, выпрямитель для волос или плойка с разными насадками. Покупая такую технику важно выбрать качественный продукт. А еще не забудьте купить термозащиту для волос. За это вам скажут отдельное спасибо.
- Что-то из косметики
Ее всегда мало. Декоративной или уходовой, или и той и другой. Совет: чтобы не прогадать с выбором, посмотрите, какому бренду отдает предпочтение ваша любимая, и купите подарочный сертификат, чтобы она сама могла выбрать то, что ей действительно нужно.
- Термокружку
Если у вашего мужчины все еще нет термокружки – вот вам первая идея для классного подарка. Это нужная вещь, если он любит пить горячие напитки, плюс, вы и природе поможете. Осталось выбрать практичную кружку, с удобной и надежной крышкой, которая выдерживает разные температуры.
- Цветы и сладости
Да, вы все правильно прочитали. Мужчины тоже любят нежности, и цветы с шоколадными конфетами их порадуют и точно растрогают. Не верите – проверьте сами! А если парень не любит сладкое, конфеты и кексы можно заменить тем, что ему нравится.
- Бумажник или кардхолдер
Любителям практичных и лаконичных вещей советуем подарить бумажник из эко кожи. В меру строгий и универсальный кошелек будет верным решением для мужчин, которые любят носить все свое при себе.
- Наушники
Это универсальный подарок, который может понравится практически любому парню. Мы рекомендуем рассмотреть вариант беспроводного девайса, потому что с ними проще и в транспорте, и в путешествии. В зависимости от бюджета, выберете с помощью консультантов в магазине нужную вам модель.
- Набор анти-COVID-19
Какое время, такие и подарки. Проявить заботу о любимом человеке – всегда кстати, потому набор из антисептика, защитной маски и перчаток станет отличным решением. Все эти "аксессуары" могут быть одного цвета или с прикольными принтами.
- Банка с орехами
Мало кто знает, но выражение I’m nuts about you означает "Я от тебя без ума". Поэтому в англоговорящих странах дарят банки с орехами с соответствующей надписью. Можно купить интересную баночку, заполнив ее разными видами орехов. Подарок понравится и парню, и девушке. Главное – с любовью.
- Книга
Книга – универсальный и уместный подарок даже на День влюбленных. Главное – знать вкусы любимого человека и его любимых авторов. В конце-концов, электронную книгу тоже можно подарить.
Напомним, ранее мы рассказывали, как подготовиться ко Дню всех влюбленных.
Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное