Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Миссия выполнима: как выбрать подарок на День святого Валентина и не облажаться

Сегодня, 18:12

Мы подобрали несколько классных идей

Праздник всех влюбленных ежегодно отмечают 14 февраля во многих странах мира. В этот день влюбленные дарят друг другу подарки, поэтому вопрос, что подарить парню или девушке на День святого Валентина снова актуален.

Мы традиционно выступаем в роли супергероя и подготовили лучшие идеи подарков ко Дню всех влюбленных 2021. К тому же, именно День святого Валентина – прекрасный повод сделать свое признание в любви незабываемым.

Что подарить девушке

  • То, что она давно хотела

Самый лучший подарок – это то, что девушка очень хочет, но не может купить. Наверняка она мечтает о чем-то уже достаточно долго. И это точно вызовет у нее самые яркие эмоции, не сравнимые ни с чем.

  • Сюрприз с кольцом

Предложение руки и сердца в День всех влюбленных – это клише, но клише приятное. Если вы уверены, что ваша дама не откажет, смело дарите ей кольцо и зовите замуж. Этот сюрприз точно запомнится надолго.

  • Что-то очень нужное

Для девушек очень нужное – это стайлер или новый фен, выпрямитель для волос или плойка с разными насадками. Покупая такую технику важно выбрать качественный продукт. А еще не забудьте купить термозащиту для волос. За это вам скажут отдельное спасибо.

  • Что-то из косметики

Ее всегда мало. Декоративной или уходовой, или и той и другой. Совет: чтобы не прогадать с выбором, посмотрите, какому бренду отдает предпочтение ваша любимая, и купите подарочный сертификат, чтобы она сама могла выбрать то, что ей действительно нужно.

Читайте также:
6 идей для романтического ужина на День святого Валентина

Что подарить парню

  • Термокружку

Если у вашего мужчины все еще нет термокружки – вот вам первая идея для классного подарка. Это нужная вещь, если он любит пить горячие напитки, плюс, вы и природе поможете. Осталось выбрать практичную кружку, с удобной и надежной крышкой, которая выдерживает разные температуры.

  • Цветы и сладости

Да, вы все правильно прочитали. Мужчины тоже любят нежности, и цветы с шоколадными конфетами их порадуют и точно растрогают. Не верите – проверьте сами! А если парень не любит сладкое, конфеты и кексы можно заменить тем, что ему нравится.

  • Бумажник или кардхолдер

Любителям практичных и лаконичных вещей советуем подарить бумажник из эко кожи. В меру строгий и универсальный кошелек будет верным решением для мужчин, которые любят носить все свое при себе.

  • Наушники

Это универсальный подарок, который может понравится практически любому парню. Мы рекомендуем рассмотреть вариант беспроводного девайса, потому что с ними проще и в транспорте, и в путешествии. В зависимости от бюджета, выберете с помощью консультантов в магазине нужную вам модель.

Универсальный подарок на 14 февраля для парня и девушки

  • Набор анти-COVID-19

Какое время, такие и подарки. Проявить заботу о любимом человеке – всегда кстати, потому набор из антисептика, защитной маски и перчаток станет отличным решением. Все эти "аксессуары" могут быть одного цвета или с прикольными принтами.

  • Банка с орехами

Мало кто знает, но выражение I’m nuts about you означает "Я от тебя без ума". Поэтому в англоговорящих странах дарят банки с орехами с соответствующей надписью. Можно купить интересную баночку, заполнив ее разными видами орехов. Подарок понравится и парню, и девушке. Главное – с любовью.

  • Книга

Книга – универсальный и уместный подарок даже на День влюбленных. Главное – знать вкусы любимого человека и его любимых авторов. В конце-концов, электронную книгу тоже можно подарить.

Напомним, ранее мы рассказывали, как подготовиться ко Дню всех влюбленных.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Простые рецепты на 14 февраля: 5 блюд в виде сердца Завтрак в постель на 14 февраля: ТОП-5 рецептов Что делать 14 февраля, если вы без пары: пять идей
подарки 14 февраля День святого Валентина что подарить
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост

Популярные статьи

Сегодня, 18:12Events

Миссия выполнима: как выбрать подарок на День святого Валентина и не облажаться

Сегодня, 10:54Фаново

Именины Ксении-2021: поздравления с днем ангела

Сегодня, 06:05Events

День блаженной Ксении Петербургской: короткие поздравления, проза и стихи

Вчера, 19:15Звездно

"У нее пенсия 1500 гривен": Виктор Павлик признался, почему не помогает финансово своей маме

Вчера, 18:51Фаново

День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать

Вчера, 18:24Звездно

Алина Гросу поменяла прическу и вернула эпоху "Бджілки" (фото)

Вчера, 17:21Вкусно

Простые рецепты на 14 февраля: 5 блюд в виде сердца

Вчера, 13:50Фаново

День блаженной Ксении Петербургской: история, житие и чудеса известной святой

Вчера, 13:47Звездно

Умер Виталий Альшанский – актер "Бригады" и "Полицейского с Рублёвки"

Вчера, 12:08Звездно

Виктор Павлик впервые рассказал об отношениях с родной сестрой, живущей в Москве

Вчера, 05:59Психо

Гороскоп на сегодня 5 февраля: у Водолея идеальный день, а Рыбам нельзя спешить

4 февраляВкусно

5 известных вкусных супов из 5 разных стран

4 февраляФаново

День влюбленных: кто такой Валентин и что не так с этим праздником

4 февраляЗдорово

Что такое рак: причины, основные симптомы и лечение онкологии

4 февраляЗвездно

Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

4 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 4 февраля: Девам нужен план, а Весы будут в шоке от своей продуктивности

Новости партнеров

Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
74-летний Сталлоне похвастался красотой жены и трех дочерей
74-летний Сталлоне похвастался красотой жены и трех дочерей
Они сводят с ума мужчин: 6 роковых женщин по знаку Зодиака
Они сводят с ума мужчин: 6 роковых женщин по знаку Зодиака
Смакота 2020 року: 5 найкращих рецептів
Смакота 2020 року: 5 найкращих рецептів
Полуголая Джессика Альба снялась на обложку глянца
Полуголая Джессика Альба снялась на обложку глянца
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз
"Время идет на дни": украинскому певцу поставили страшный диагноз
"Будет пушка": Ани Лорак предстала перед подписчиками без штанов
"Будет пушка": Ани Лорак предстала перед подписчиками без штанов
Ничего себе: популярная модель блеснула сочными формами
Ничего себе: популярная модель блеснула сочными формами

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять