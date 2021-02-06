Миссия выполнима: как выбрать подарок на День святого Валентина и не облажаться

Мы подобрали несколько классных идей

Праздник всех влюбленных ежегодно отмечают 14 февраля во многих странах мира. В этот день влюбленные дарят друг другу подарки, поэтому вопрос, что подарить парню или девушке на День святого Валентина снова актуален.

Мы традиционно выступаем в роли супергероя и подготовили лучшие идеи подарков ко Дню всех влюбленных 2021. К тому же, именно День святого Валентина – прекрасный повод сделать свое признание в любви незабываемым.

Что подарить девушке

То, что она давно хотела

Самый лучший подарок – это то, что девушка очень хочет, но не может купить. Наверняка она мечтает о чем-то уже достаточно долго. И это точно вызовет у нее самые яркие эмоции, не сравнимые ни с чем.

Сюрприз с кольцом

Предложение руки и сердца в День всех влюбленных – это клише, но клише приятное. Если вы уверены, что ваша дама не откажет, смело дарите ей кольцо и зовите замуж. Этот сюрприз точно запомнится надолго.

Что-то очень нужное

Для девушек очень нужное – это стайлер или новый фен, выпрямитель для волос или плойка с разными насадками. Покупая такую технику важно выбрать качественный продукт. А еще не забудьте купить термозащиту для волос. За это вам скажут отдельное спасибо.

Что-то из косметики

Ее всегда мало. Декоративной или уходовой, или и той и другой. Совет: чтобы не прогадать с выбором, посмотрите, какому бренду отдает предпочтение ваша любимая, и купите подарочный сертификат, чтобы она сама могла выбрать то, что ей действительно нужно.

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Что подарить парню

Термокружку

Если у вашего мужчины все еще нет термокружки – вот вам первая идея для классного подарка. Это нужная вещь, если он любит пить горячие напитки, плюс, вы и природе поможете. Осталось выбрать практичную кружку, с удобной и надежной крышкой, которая выдерживает разные температуры.

Цветы и сладости

Да, вы все правильно прочитали. Мужчины тоже любят нежности, и цветы с шоколадными конфетами их порадуют и точно растрогают. Не верите – проверьте сами! А если парень не любит сладкое, конфеты и кексы можно заменить тем, что ему нравится.

Бумажник или кардхолдер

Любителям практичных и лаконичных вещей советуем подарить бумажник из эко кожи. В меру строгий и универсальный кошелек будет верным решением для мужчин, которые любят носить все свое при себе.

Наушники

Это универсальный подарок, который может понравится практически любому парню. Мы рекомендуем рассмотреть вариант беспроводного девайса, потому что с ними проще и в транспорте, и в путешествии. В зависимости от бюджета, выберете с помощью консультантов в магазине нужную вам модель.

Универсальный подарок на 14 февраля для парня и девушки

Набор анти-COVID-19

Какое время, такие и подарки. Проявить заботу о любимом человеке – всегда кстати, потому набор из антисептика, защитной маски и перчаток станет отличным решением. Все эти "аксессуары" могут быть одного цвета или с прикольными принтами.

Банка с орехами

Мало кто знает, но выражение I’m nuts about you означает "Я от тебя без ума". Поэтому в англоговорящих странах дарят банки с орехами с соответствующей надписью. Можно купить интересную баночку, заполнив ее разными видами орехов. Подарок понравится и парню, и девушке. Главное – с любовью.

Книга

Книга – универсальный и уместный подарок даже на День влюбленных. Главное – знать вкусы любимого человека и его любимых авторов. В конце-концов, электронную книгу тоже можно подарить.

Напомним, ранее мы рассказывали, как подготовиться ко Дню всех влюбленных.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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