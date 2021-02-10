От классики до современных фильмов – лучшее кино ко Дню святого Валентина

Предлагаем посмотреть эти шесть замечательных кинолент

Приближается тот самый день в году, когда любовь буквально витает в воздухе и все становится сладким и романтичным. И если вы еще не определились, как отпразднуете День святого Валентина, вспомните, что для истинных киноманов и домоседов нет ничего лучше, чем укутаться в плед на диване за просмотром стоящего фильма. Тем более, что к 14 февраля в Украине ожидаются лютые морозы.

Приготовьтесь плакать, смеяться и переживать за судьбы героев, потому что в нашей подборке ко Дню святого Валентина три великолепных классических фильма и три современных фаворита. Вам они понравятся независимо от того, будете вы смотреть их в компании или в одиночестве.

"Неспящие в Сиэтле" (1993)

Один из самых нетипичных фильмов для 14 февраля, потому что главные герои встречаются здесь только в одной сцене. Но от этого фильм не менее романтичный.

В центре сюжета – молодой архитектор Сэм (Том Хэнкс), который переживает потерю жены. Но его маленький сын решает найти ему новую возлюбленную и на радио рассказывает о том, что папа ищет жену. По просьбе ведущей и сам Сэм делится историей, как познакомился со своей первой женой. Этот простой рассказ трогает журналистку Энни Рид (Мег Райан), которая находится на другом конце Америки и только что сообщила родным о своей помолвке. Но теперь ее жизнь уже не кажется такой счастливой и почему-то она чувствует, что понимает Сэма так, будто они знакомы вуже давно. И тогда девушка пишет ему письмо.

"Влюбиться в невесту брата" (2007)

Главный герой – вдовец и отец трех дочерей Дэн Бернс (Стив Каррелл), который работает журналистом в престижной газете и ведет свою колонку полезных советов. Но когда Дэн сам попадает в сложную ситуацию, влюбившись в невесту родного брата, то все его рекомендации, которые он давал другим раньше, оказываются бесполезными для него самого. И тогда Дэн понимает, что жизнь не так уж проста, как ему казалось раньше.

Фильм, уже давно ставший классикой, вы наверное видели не раз. Тем не менее "Красотка" в числе тех фильмов, которые хочется пересматривать спустя какое-то время.

По сюжету, известного корпоративного рейдера из Нью-Йорка Эдварда Льюиса, в исполнении Ричарда Гира, накануне делового тура бросает подруга. После деловой встречи мужчина случайно знакомится с проституткой Вивиан, в исполнении Джулии Робертс. Постепенно Эдвард понимает, что может доверять Вивиан, и предлагает ей стать его эскортом на предстоящую неделю за внушительный гонорар. Вивиан предстоит соответствовать тому обществу, в котором вращается Эдвард. В свою очередь время, проведенное с открытой и непосредственной Вивиан, влияет на Эдварда...

"Не та девушка" (2020)

Рискнув на свидание вслепую, Тим познакомился со взбалмошной и слегка не адекватной девушкой по имени Мелисса (Мисси). Покинул свидание Тим, спасаясь бегством через окно туалета, вывернув при этом лодыжку. Спустя несколько месяцев Тим знакомится в аэропорту с девушкой с таким же именем. Единение душ с первого момента, общность интересов – ну просто идеальная пара. Тогда Тим начинает переписку с Мисси и в итоге приглашает ее как свою девушку на корпоратив на Гавайи. Но каким же будет его удивление, когда в аэропорту он увидит ту первую Мисси, от которой он спасался бегством…

В Рим с официальным визитом приезжает принцесса Анна одного европейского государства. Все ее дни строго расписаны по минутам, ей приходится участвовать в дипломатических встречах, официальных приемах, быть на светских раутах, где все чопорно, натянуто и по протоколу. Анна – молодая девушка, ее тяготит такое положение дел, ограничивающее свободу.

В результате она тайком сбегает из дворца, навстречу приключениям, но засыпает на скамейке. Там ее случайно находит Джо Брэдли – репортер новостного агентства, которому предстоит завтра взять интервью у принцессы. Но Джо даже не знает, как выглядит принцесса…

Отцы нередко вступают на тропу соперничества с парнями своих дочерей за внимание единственной и неповторимой для обоих. Но причиной тому – обыкновенная родительская забота, которая иногда превращается в настоящий кошмар.

Так случилось с Недом Флемингом, когда он приехал навестить свою старшую дочь. А в результате ему пришлось знакомиться с ее парнем – своеобразным миллионером из Кремниевой долины Лэрдом Мейхью. Поведение Лэрда непонятно Неду, вызывает недоверие и даже ярый протест. Их отношения осложняются тем, что Лэрд собирается делать предложение дочери Неда и между ребятами разгорается настоящий конфликт.

Ранее мы рассказали о самых ожидаемых фильмах на Netflix в 2021 году.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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