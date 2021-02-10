Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

От классики до современных фильмов – лучшее кино ко Дню святого Валентина

Сегодня, 16:07

Предлагаем посмотреть эти шесть замечательных кинолент

Приближается тот самый день в году, когда любовь буквально витает в воздухе и все становится сладким и романтичным. И если вы еще не определились, как отпразднуете День святого Валентина, вспомните, что для истинных киноманов и домоседов нет ничего лучше, чем укутаться в плед на диване за просмотром стоящего фильма. Тем более, что к 14 февраля в Украине ожидаются лютые морозы.

Приготовьтесь плакать, смеяться и переживать за судьбы героев, потому что в нашей подборке ко Дню святого Валентина три великолепных классических фильма и три современных фаворита. Вам они понравятся независимо от того, будете вы смотреть их в компании или в одиночестве.

"Неспящие в Сиэтле" (1993)

Один из самых нетипичных фильмов для 14 февраля, потому что главные герои встречаются здесь только в одной сцене. Но от этого фильм не менее романтичный.

В центре сюжета – молодой архитектор Сэм (Том Хэнкс), который переживает потерю жены. Но его маленький сын решает найти ему новую возлюбленную и на радио рассказывает о том, что папа ищет жену. По просьбе ведущей и сам Сэм делится историей, как познакомился со своей первой женой. Этот простой рассказ трогает журналистку Энни Рид (Мег Райан), которая находится на другом конце Америки и только что сообщила родным о своей помолвке. Но теперь ее жизнь уже не кажется такой счастливой и почему-то она чувствует, что понимает Сэма так, будто они знакомы вуже давно. И тогда девушка пишет ему письмо.

"Влюбиться в невесту брата" (2007)

Главный герой – вдовец и отец трех дочерей Дэн Бернс (Стив Каррелл), который работает журналистом в престижной газете и ведет свою колонку полезных советов. Но когда Дэн сам попадает в сложную ситуацию, влюбившись в невесту родного брата, то все его рекомендации, которые он давал другим раньше, оказываются бесполезными для него самого. И тогда Дэн понимает, что жизнь не так уж проста, как ему казалось раньше.

"Красотка" (1990)

Фильм, уже давно ставший классикой, вы наверное видели не раз. Тем не менее "Красотка" в числе тех фильмов, которые хочется пересматривать спустя какое-то время.

По сюжету, известного корпоративного рейдера из Нью-Йорка Эдварда Льюиса, в исполнении Ричарда Гира, накануне делового тура бросает подруга. После деловой встречи мужчина случайно знакомится с проституткой Вивиан, в исполнении Джулии Робертс. Постепенно Эдвард понимает, что может доверять Вивиан, и предлагает ей стать его эскортом на предстоящую неделю за внушительный гонорар. Вивиан предстоит соответствовать тому обществу, в котором вращается Эдвард. В свою очередь время, проведенное с открытой и непосредственной Вивиан, влияет на Эдварда...

"Не та девушка" (2020)

Рискнув на свидание вслепую, Тим познакомился со взбалмошной и слегка не адекватной девушкой по имени Мелисса (Мисси). Покинул свидание Тим, спасаясь бегством через окно туалета, вывернув при этом лодыжку. Спустя несколько месяцев Тим знакомится в аэропорту с девушкой с таким же именем. Единение душ с первого момента, общность интересов – ну просто идеальная пара. Тогда Тим начинает переписку с Мисси и в итоге приглашает ее как свою девушку на корпоратив на Гавайи. Но каким же будет его удивление, когда в аэропорту он увидит ту первую Мисси, от которой он спасался бегством…

"Римские каникулы" (1953)

В Рим с официальным визитом приезжает принцесса Анна одного европейского государства. Все ее дни строго расписаны по минутам, ей приходится участвовать в дипломатических встречах, официальных приемах, быть на светских раутах, где все чопорно, натянуто и по протоколу. Анна – молодая девушка, ее тяготит такое положение дел, ограничивающее свободу.

В результате она тайком сбегает из дворца, навстречу приключениям, но засыпает на скамейке. Там ее случайно находит Джо Брэдли – репортер новостного агентства, которому предстоит завтра взять интервью у принцессы. Но Джо даже не знает, как выглядит принцесса…

"Почему он?" (2016)

Отцы нередко вступают на тропу соперничества с парнями своих дочерей за внимание единственной и неповторимой для обоих. Но причиной тому – обыкновенная родительская забота, которая иногда превращается в настоящий кошмар.

Так случилось с Недом Флемингом, когда он приехал навестить свою старшую дочь. А в результате ему пришлось знакомиться с ее парнем – своеобразным миллионером из Кремниевой долины Лэрдом Мейхью. Поведение Лэрда непонятно Неду, вызывает недоверие и даже ярый протест. Их отношения осложняются тем, что Лэрд собирается делать предложение дочери Неда и между ребятами разгорается настоящий конфликт.

Ранее мы рассказали о самых ожидаемых фильмах на Netflix в 2021 году.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Скоро 14 февраля? Вот лучшие мемы, чтобы развеселить или побесить своих любимых 4 идеи оригинальных свиданий ко Дню влюбленных — неизведанные инсталокации Маникюр ко Дню влюбленных: самый актуальный дизайн 2021 года
кино День святого Валентина что посмотреть
Реклама

Новости партнеров

В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
У Чорнобильському заповіднику виявили стадо здичавілих корів
У Чорнобильському заповіднику виявили стадо здичавілих корів
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской

Популярные статьи

Сегодня, 05:41Психо

Гороскоп на сегодня 10 февраля: Водолею нужно продумывать каждый шаг, а Рыбам быть аккуратнее с деньгами

Вчера, 18:43Звездно

Мишина показала себя с Эллертом в постели: фото

Вчера, 17:32Вкусно

Пельмени, мандарины и сладости: что едят китайцы на Новый год

Вчера, 15:05Звездно

Григория Чапкиса срочно госпитализировали. Хореографу тяжело дышать и ходить

Вчера, 10:41Звездно

Соломия Витвицкая разводится с супругом после 8 лет брака

Вчера, 10:07Звездно

Андрей Данилко заявил, что из-за шоу "Маска" намерен обратиться к врачу

Вчера, 05:37Психо

Гороскоп на сегодня 9 февраля: Овнам нужно быть активнее, а Тельцы получат шанс стать богаче

8 февраляВкусно

Как правильно варить булгур на плите

8 февраляЗдорово

Как защитить лицо от мороза: 8 правил

8 февраляЗвездно

"Понюхай мою макушку": Эллерт потроллил Мишину на отдыхе в Доминикане

8 февраляЗвездно

Поклонники раскритиковали новые фото Сумской: "Перестаете быть похожей на себя"

8 февраляЗвездно

Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае: "Болезнь развивалась по самому плохому сценарию"

8 февраляЗвездно

Тина Кароль ответила Оле Поляковой, которая назвала ее "плакальщицей на похоронах"

8 февраляФаново

Мать потеряла дар речи, когда ее сын привел "друга" из леса (фото)

8 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 8 февраля: Козерогам нельзя лениться, а Водолеям нужно действовать самостоятельно

7 февраляЗвездно

Квартира в 20 лет и показ Victoria’s Secret: что известно о девушке "Холостяка" Макса Михайлюка

Новости партнеров

Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Американська зірка Кім Кардашян обурилася критикою хейтерів
Американська зірка Кім Кардашян обурилася критикою хейтерів
Изменил себе: Жигунов показал любимую женщину
Изменил себе: Жигунов показал любимую женщину
"Кровянистые выделения длились 2 месяца": Муцениеце о пережитом
"Кровянистые выделения длились 2 месяца": Муцениеце о пережитом
Мамы Кароль и Балана: как выглядят звёздные "теща" и "свекровь"
Мамы Кароль и Балана: как выглядят звёздные "теща" и "свекровь"
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять