Фешен-гороскоп: в чем встречать День Валентина каждому знаку зодиака

Выбирайте наряды в День влюбленных по модному гороскопу для всех знаков зодиака

Чтобы праздник влюбленных прошел на ура, и вас не покидало чувство окрыленности, а одинокие наконец встретили свою любовь, узнайте, как нужно одеться в День святого Валентина.

В чем встречать День святого Валентина всем знакам зодиака Фото: Pinterest

На самом деле все просто. Ваше счастье – в ваших руках, а также на плечах, талии, коленках и всем том, во что вы одеты. Нужно только правильно подобрать наряд в День всех влюбленных, и тогда звезды помогут вам обрести любовь и счастье. Ведь у каждого знака зодиака есть свой везучий цвет. Давайте обратимся к астрологии и узнаем, какой подходит именно вам.

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Что надеть на День всех влюбленных-2021: Овен

В чем встречать День Валентина Фото: Pinterest

И сразу в десятку! Потому что самый удачливый цвет для Овнов – это красный. Цвет любви и страсти. Так что блистайте, будоражьте и привлекайте алым нарядом представителей противоположного пола. А если вы уже определились с выбором – то обольщайте своего единственного и неповторимого.

Что надеть на День всех влюбленных-2021: Телец

В чем встречать День Валентина Фото: Pinterest

Счастливым цветом у Тельцов считается классический черный. При желании вы можете комбинировать его с другими цветами, добавляя вставки и окантовку. Кстати, на глубоком бархатистом черном платье очень богато будут смотреться металлические аксессуары и драгоценные украшения. Возможно, именно их вы получите в подарок?

Что надеть на День всех влюбленных-2021: Близнецы

В чем встречать День Валентина Фото: Pinterest

Близнецам будет к лицу использование в одежде контрастных сочетаний с базовым желтым и животным принтами. Позвольте себе хищный образ, яркость и разнообразие, так, чтобы запестрило в глазах. А одиноким представителям знака настоятельно рекомендуется надеть парные украшения – серьги или запонки. Этот ритуал поможет поскорее создать пару в жизни.

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Что надеть на День всех влюбленных-2021: Рак

В чем встречать День Валентина Фото: Pinterest

Чтобы добавить романтичности и нежности образу на День святого Валентина, Ракам лучше всего надеть белое платье – это классика, а также символ чистоты и женственности. Но вы можете выбрать и голубые оттенки стихии воды. Не забудьте добавить легкие украшения, капли, невесомую паутину.

Что надеть на День всех влюбленных-2021: Лев

В чем встречать День Валентина Фото: Pinterest

Эффектнее и соблазнительнее всего представители царственного знака Льва, конечно же, будут смотреться в золоте. Главное для достижения поставленной цели в праздник влюбленных, чтобы ваш наряд был по-настоящему роскошным и сияющим, с дорогими украшениями или с металлическими аксессуарами.

Что надеть на День всех влюбленных-2021: Дева

В чем встречать День Валентина Фото: Pinterest

Лучший цвет для Дев – это зеленая основа с гармоничными оттенками, как сама весна. Постарайтесь в День святого Валентина красиво сочетать свои базовые тона между собой или же оставьте основной цвет. У вас должно получиться изысканно просто и бесконечно элегантно. А дополнит ваш романтический образ дорогое украшение.

Что надеть на День всех влюбленных-2021: Весы

В чем встречать День Валентина Фото: Pinterest

Пастельный, серый, бежевый – вот те цвета, которые способны сотворить чудо с Весами и создать неповторимый образ наивной нежности и одновременно уверенности в себе. Вашему избраннику еще предстоит вас разгадать. Экстравагантные наряды выбранных цветов придадут уравновешенность этому знаку зодиака.

Что надеть на День всех влюбленных-2021: Скорпион

В чем встречать День Валентина Фото: Pinterest

Пылким Скорпионам в День святого Валентина в равной степени подойдут как красные оттенки наряда, так и строгие черные. Вас может захлестнуть проблема выбора. И если вам сложно определиться, сочетайте оба цвета, к примеру, в геометрических или более естественных цветочных принтах.

Что надеть на День всех влюбленных-2021: Стрелец

В чем встречать День Валентина Фото: Pinterest

С точки зрения астрологии, удачный выбор для Стрельцов – это фиолетовый цвет. Недаром он издавна считался королевским цветом. У многих он ассоциируется с загадочностью, властью, амбициями и роскошью. Выбрав этот оттенок в День святого Валентина, вы будете излучать уверенность и шарм.

Что надеть на День всех влюбленных-2021: Козерог

В чем встречать День Валентина Фото: Pinterest

Кофе, шоколад, бордо, разжигающее страсть и аппетит – вот главные акценты для Козерога в день (и ночь) всех влюбленных. Вы почувствуете себя более уверенно и раскованно. И не забудьте надеть эффектные и стильные аксессуары – они также привлекут внимание, а ваши амурные стрелы достигнут цели.

Что надеть на День всех влюбленных-2021: Водолей

В чем встречать День Валентина Фото: Pinterest

У Водолеев достаточно богатая и разнообразная палитра для выбора наряда. Но лучшим для праздника влюбленных будет платье в цветах стихии воды – от молочно-голубого до насыщенного лазурного. В приоритете светлые струящиеся ткани. Так что вам решать, в чем блистать перед своим избранником.

Что надеть на День всех влюбленных-2021: Рыбы

В чем встречать День Валентина Фото: Pinterest

Спокойные зеленоватые тона – просто идеальный цвет для сентиментальных представителей знака Рыб. Для своего праздничного наряда выберите мягкую мяту – и ваш романтический день пройдет в приятных эмоциях, возвышенных чувствах и запомнится надолго. Вашу индивидуальность подчеркнут детали, подобранные в тон – пояс, туфли, сумочка.

Смотрите видеоподборку подарков на день Святого Валентина:

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Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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