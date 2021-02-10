Гід по нижній білизні до Дня святого Валентина: вибираємо найкращий комплект
Побалуйте себе і здивуйте свою кохану людину
Подарунки до Дня святого Валентина можуть не обмежуватися різними шоколадками у формі серця, букетами і валентинками, які в цю пору року починають практично "наступати" з усіх боків. 14 лютого може щось означати для вас, а може і не означати, але причина побалувати себе чимось новим у будь-якому випадку є завжди.
Нещодавно ми склали список кращих ідей, як провести День святого Валентина, а цього разу зібрали гід по кращих моделях нижньої білизни від українських брендів, чи то для вашого партнера, побачення або просто для задоволення в лютому – кожна зможе знайти щось до душі.
Наш перший вибір – червоний тотал лук від Fox lingerie.
Корсетний ліф з напівпрозорої сітки з шовковими деталями додасть образу елегантності і таємничості, гарантуючи, що свято залишиться в пам'яті надовго.
М'який трикотаж, асиметричні несподівані деталі і забавні ілюстрації – білизна від бренду U-R-SO порадує любителів мінімалізму і натуральних тканин.
Як добре, що з кожним днм мода стає все комфортнішою, а сексуальна білизна може бути і щоденною. Комплект білизни від Jia прекрасний тому приклад: він поєднує в собі спортивний стиль з класичною сіточкою.
Якщо ви дбаєте про планету і віддаєте перевагу виключно екологічнихм матеріалам, зверніть увагу на бра Bakhirka Apparel – завдяки натуральному шовку і відсутності кісточок воно просто не відчувається на тілі. У ньому захочеться провести не один день, а цілу вічність.
Корсети – що може більш ніжним і сексуальним. Бренд Statnia пропонує носити їх на голе тіло для особливих випадків і поверх оверсайз сорочки під час робочих буднів, щоб відчувати себе одночасно сильною і жіночною.
Рані ми розповідали, в чому зустрічати День святого Валентина кожному знаку зодіаку.
Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше