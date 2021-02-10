Гід по нижній білизні до Дня святого Валентина: вибираємо найкращий комплект

Побалуйте себе і здивуйте свою кохану людину

Подарунки до Дня святого Валентина можуть не обмежуватися різними шоколадками у формі серця, букетами і валентинками, які в цю пору року починають практично "наступати" з усіх боків. 14 лютого може щось означати для вас, а може і не означати, але причина побалувати себе чимось новим у будь-якому випадку є завжди.

Нещодавно ми склали список кращих ідей, як провести День святого Валентина, а цього разу зібрали гід по кращих моделях нижньої білизни від українських брендів, чи то для вашого партнера, побачення або просто для задоволення в лютому – кожна зможе знайти щось до душі.

Наш перший вибір – червоний тотал лук від Fox lingerie.

Fox lingerie Фото: instagram.com/fox_lingerie

Корсетний ліф з напівпрозорої сітки з шовковими деталями додасть образу елегантності і таємничості, гарантуючи, що свято залишиться в пам'яті надовго.

Fox lingerie Фото: instagram.com/fox_lingerie

М'який трикотаж, асиметричні несподівані деталі і забавні ілюстрації – білизна від бренду U-R-SO порадує любителів мінімалізму і натуральних тканин.

U-R-SO Фото: instagram.com/urso_garment

Як добре, що з кожним днм мода стає все комфортнішою, а сексуальна білизна може бути і щоденною. Комплект білизни від Jia прекрасний тому приклад: він поєднує в собі спортивний стиль з класичною сіточкою.

Jia Фото: instagram.com/jia_atelier

Якщо ви дбаєте про планету і віддаєте перевагу виключно екологічнихм матеріалам, зверніть увагу на бра Bakhirka Apparel – завдяки натуральному шовку і відсутності кісточок воно просто не відчувається на тілі. У ньому захочеться провести не один день, а цілу вічність.

Bakhirka Apparel Фото: instagram.com/bakhirkaapparel

Корсети – що може більш ніжним і сексуальним. Бренд Statnia пропонує носити їх на голе тіло для особливих випадків і поверх оверсайз сорочки під час робочих буднів, щоб відчувати себе одночасно сильною і жіночною.

Statnia Фото: Instagram

Рані ми розповідали, в чому зустрічати День святого Валентина кожному знаку зодіаку.

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