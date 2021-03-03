Елена Зеленская вышла в свет в изысканном костюме молочного цвета: фото
Первая леди посетила одно из официальных мероприятий
Супруга президента Украины Елена Зеленская, которая недавно покорила деловым образом на выставке к 150-летию Леси Украинки, появилась на официальном мероприятии в стильном брючном костюме молочного оттенка. Фото были опубликованы на официальной Instagram-странице первой леди Украины.
На снимках Елена позирует вместе с героинями проекта "Своя" – это проект о различных по этническому происхождению женщинах, которые живут и реализуются в Украине.
В таком стильном наряде можно встретить и 8 Марта. А если вы еще не знаете, что подарить на этот праздник своим друзьями и близким, тогда скорее открывайте наш календарь подарков, где найдете массу оригинальный идей.
Для бранча с героинями проекта Зеленская облачилась в светлый брючный костюм. Ярким акцентом стал черно-белый платок в верхнем кармане пиджака. Он сочетался с темной обувью первой леди.
Елена решила распустить волосы и сделать легкий макияж. Первая леди не стала дополнять образ броскими аксессуарами, а лишь надела небольшие серьги и, конечно же, обручальное кольцо.
Стиль лены Зеленской нередко обсуждают в Сети, на этот раз ее образ очень понравился подписчикам в Instagram, которые отметили, что Елене очень идут светлые оттенки в одежде.
Напомним, мы делали подборку – ТОП-3 наряда Елены Зеленской в ОАЭ.
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