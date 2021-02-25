Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Стильный выход: Елена Зеленская покорила деловым образом

Сегодня, 18:52

Первая леди часто для выходов выбирает костюмы

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетили выставку, посвященную 150-летию Леси Украинки. Супруга президента продемонстрировала новый стильный образ.

Чаще всего Елена Зеленская для публичных выходов выбирает деловые костюмы, лаконичные и модные платья от украинских дизайнеров. В этот раз супруга президента отдала предпочтение строгому брючному костюму темно-синего цвета, состоящего широких брюк и элегантного жакета. Волосы Елена решила распустить. Не забыла первая леди и о защитной маске, которая лишь дополнила образ.

Елена и Владимир Зеленские
Елена и Владимир Зеленские
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Леся Украинка была многогранной личностью. Увидеть проект воочию и посетить выставку – значит найти новую ее грань", – написала Елена Зеленская в Facebook.

Ранее мы рассказывали о ТОП-3 нарядах Елены Зеленской в ОАЭ.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Елена Зеленская
Реклама

Новости партнеров

Отдых в Египте подешевеет: когда лучше лететь в курортную страну
Отдых в Египте подешевеет: когда лучше лететь в курортную страну
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
"Соня себя исчерпала, безусловно", - Соседов о Ротару
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга

Популярные статьи

Сегодня, 14:39Вкусно

Горячие блюда на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

Сегодня, 12:13Вкусно

Лайфхак: как правильно варить креветки

Сегодня, 06:10Фаново

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Сегодня, 05:36Психо

Гороскоп на сегодня 25 февраля: Львам нельзя нервничать, а Девам – делать то, что им не свойственно

Вчера, 20:27Travel

5 крутых идей для путешествия по Украине на 8 Марта

Вчера, 17:47Вкусно

Рецепт капкейков с клубничной начинкой на 8 Марта

Вчера, 15:21Звездно

Григорию Чапкису – 91: все о четырех супругах знаменитого хореографа

Вчера, 15:08Вкусно

Меню на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

Вчера, 14:50Звездно

ТОП-15 цитат Стива Джобса: "Работать нужно не 12 часов, а головой"

Вчера, 13:35Психо

Самые верные мужья по знаку зодиака

Вчера, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 24 февраля: Близнецам нельзя рисковать, а Ракам нужно меньше мечтать

23 февраляПсихо

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

23 февраляЗвездно

Камалия рассказала, как Захур воспитывает дочек: Папа грозится отправить в бомжатскую школу

23 февраляВкусно

Готовим правильный рис для домашних суши и роллов

23 февраляЗвездно

Виктор Павлик признался беременной жене, что влюблен в известную певицу

23 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 23 февраля: Овны будут полны идей, а Раку нужно расслабиться

Новости партнеров

Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Как вкусно приготовить жареную картошку
Как вкусно приготовить жареную картошку
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять