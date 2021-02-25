Стильный выход: Елена Зеленская покорила деловым образом
Первая леди часто для выходов выбирает костюмы
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетили выставку, посвященную 150-летию Леси Украинки. Супруга президента продемонстрировала новый стильный образ.
Чаще всего Елена Зеленская для публичных выходов выбирает деловые костюмы, лаконичные и модные платья от украинских дизайнеров. В этот раз супруга президента отдала предпочтение строгому брючному костюму темно-синего цвета, состоящего широких брюк и элегантного жакета. Волосы Елена решила распустить. Не забыла первая леди и о защитной маске, которая лишь дополнила образ.
"Леся Украинка была многогранной личностью. Увидеть проект воочию и посетить выставку – значит найти новую ее грань", – написала Елена Зеленская в Facebook.
Ранее мы рассказывали о ТОП-3 нарядах Елены Зеленской в ОАЭ.
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