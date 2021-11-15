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Елена Зеленская в стильном жакете с вышивкой запустила аудиогиды в трех музеях Львова (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
15 ноября, 12:05
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Супруга президента выбрала стильный наряд для презентации важных инициатив в рамках рабочей поездки во Львов. Рассказываем подробности
Елена Зеленская в стильном жакете с вышивкой поразила новым деловым образом
Елена Зеленская в стильном жакете с вышивкой поразила новым деловым образом / Фото: president.gov.ua

Елена Зеленская приняла участие в форуме во Львове, на котором обсуждался важный вопрос питания школьников в учебных заведениях. Первая леди страны, которая недавно покорила украинцев образом в персиковом жакете, запустила во Львове три украиноязычных аудиогида: во Львовской национальной галерее искусств им. Бориса Возницкого (дворец Лозинского), Историческом комплексе Национального музея им. Андрея Шептицкого и Музее Ивана Георгия Пинзеля.

Для событий супруга президента выбрала классический деловой костюм из жакета и юбки-карандаш. Изюминкой образа стала серебристая вышивка на пиджаке.

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Елена Зеленская в стильном жакете с вышивкой запустила аудиогиды в трех музеях Львова
Елена Зеленская в стильном жакете с вышивкой запустила аудиогиды в трех музеях Львова / Фото: president.gov.ua

Елена Зеленская дополнила образ черной блузой и черными туфлями на высоком каблуке. Волосы она уложила в элегантные локоны, макияж был сделан в нюдовых тонах. Ярким акцентом стильного лука Зеленской стал алый маникюр.

Елена Зеленская в стильном жакете с вышивкой запустила аудиогиды в трех музеях Львова
Елена Зеленская в стильном жакете с вышивкой запустила аудиогиды в трех музеях Львова / Фото: president.gov.ua

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Кроме того, в Офисе Президента отметили, что к созданию аудиогидов для Львова присоединились украинские звезды. Аудиогид для дворца Лозинского озвучила певица Кристина Соловий, в Национальном музее имени Андрея Шептицкого и Музее Пинзеля будет звучать голос народного артиста Украины Остапа Ступки.

Елена Зеленская в стильном жакете с вышивкой запустила аудиогиды в трех музеях Львова
Елена Зеленская в стильном жакете с вышивкой запустила аудиогиды в трех музеях Львова / Фото: president.gov.ua

Также над сценариями аудиогидов работали львовяне.

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Мне очень приятно, что у нас появились партнеры, которые поддерживают проект аудиогидов и в Украине. Важно, что мы не забываем о развитии и поддержке культуры и внутри государства. Надеюсь, другие институции будут вдохновляться примером Львова и станут частью нашей семьи аудиогидов, – отметила Елена Зеленская.

Елена Зеленская в стильном жакете с вышивкой запустила аудиогиды в трех музеях Львова
Елена Зеленская в стильном жакете с вышивкой запустила аудиогиды в трех музеях Львова / Фото: president.gov.ua

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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