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Олена Зеленська у стильному жакеті з вишивкою запустила аудіогіди у трьох музеях Львова (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
15 листопада, 12:05
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Дружина президента обрала стильне вбрання для презентації важливих ініціатив у рамках робочої поїздки до Львова. Розповідаємо подробиці
Олена Зеленська у стильному жакеті з вишивкою вразила новим діловим образом
Олена Зеленська у стильному жакеті з вишивкою вразила новим діловим образом / Фото: president.gov.ua

Олена Зеленська взяла участь у форумі у Львові, на якому обговорювалося важливе питання харчування школярів у навчальних закладах Перша леді країни, яка нещодавно підкорила українців образом у персиковому жакеті, також запустила у Львові три україномовні аудіогіди: у Львівській національній галереї мистецтв ім. Бориса Возницького (палац Лозінського), Історичному комплексі Національного музею ім. Андрія Шептицького та Музеї Івана Георгія Пінзеля.

Для подій дружина президента обрала класичний діловий костюм з жакету та спідниці-олівець. Родзинкою образу стала срібляста вишивка на піджаку.

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Олена Зеленська у стильному жакеті з вишивкою запустила аудіогіди у трьох музеях Львова
Олена Зеленська у стильному жакеті з вишивкою запустила аудіогіди у трьох музеях Львова / Фото: president.gov.ua

Олена Зеленська доповнила образ чорною блузою та чорними туфлями на високих підборах. Волосся вона уклала в елегантні локони, макіяж був зроблений у нюдових тонах. Яскравим акцентом стильного луку Зеленської став червоний манікюр.

Олена Зеленська у стильному жакеті з вишивкою запустила аудіогіди у трьох музеях Львова
Олена Зеленська у стильному жакеті з вишивкою запустила аудіогіди у трьох музеях Львова / Фото: president.gov.ua

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Крім того, в Офісі Президента відзначили, що до створення аудіогідів для Львова приєдналися українські зірки Аудіогід для палацу Лозинського озвучила співачка Христина Соловій, у Національному музеї імені Андрія Шептицького та Музеї Пінзеля звучатиме голос народного артиста України Остапа Ступки.

Олена Зеленська у стильному жакеті з вишивкою запустила аудіогіди у трьох музеях Львова
Олена Зеленська у стильному жакеті з вишивкою запустила аудіогіди у трьох музеях Львова / Фото: president.gov.ua

Також над сценаріями аудіогідів працювали львів'яни.

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Мені надзвичайно приємно, що у нас з'явилися партнери, які підтримують проект аудіогідів і в Україні. Важливо, що ми не забуваємо про розвиток і підтримку культури й усередині держави. Сподіваюся, інші інституції надихатимуться прикладом Львова і ставатимуть частиною нашої родини аудіогідів, – зазначила Олена Зеленська.

Олена Зеленська у стильному жакеті з вишивкою запустила аудіогіди у трьох музеях Львова
Олена Зеленська у стильному жакеті з вишивкою запустила аудіогіди у трьох музеях Львова / Фото: president.gov.ua

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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