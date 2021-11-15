Дружина президента обрала стильне вбрання для презентації важливих ініціатив у рамках робочої поїздки до Львова. Розповідаємо подробиці

Олена Зеленська у стильному жакеті з вишивкою вразила новим діловим образом / Фото: president.gov.ua

Олена Зеленська взяла участь у форумі у Львові, на якому обговорювалося важливе питання харчування школярів у навчальних закладах Перша леді країни, яка нещодавно підкорила українців образом у персиковому жакеті, також запустила у Львові три україномовні аудіогіди: у Львівській національній галереї мистецтв ім. Бориса Возницького (палац Лозінського), Історичному комплексі Національного музею ім. Андрія Шептицького та Музеї Івана Георгія Пінзеля.

Для подій дружина президента обрала класичний діловий костюм з жакету та спідниці-олівець. Родзинкою образу стала срібляста вишивка на піджаку.

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Олена Зеленська у стильному жакеті з вишивкою запустила аудіогіди у трьох музеях Львова / Фото: president.gov.ua

Олена Зеленська доповнила образ чорною блузою та чорними туфлями на високих підборах. Волосся вона уклала в елегантні локони, макіяж був зроблений у нюдових тонах. Яскравим акцентом стильного луку Зеленської став червоний манікюр.

Олена Зеленська у стильному жакеті з вишивкою запустила аудіогіди у трьох музеях Львова / Фото: president.gov.ua

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Крім того, в Офісі Президента відзначили, що до створення аудіогідів для Львова приєдналися українські зірки Аудіогід для палацу Лозинського озвучила співачка Христина Соловій, у Національному музеї імені Андрія Шептицького та Музеї Пінзеля звучатиме голос народного артиста України Остапа Ступки.

Олена Зеленська у стильному жакеті з вишивкою запустила аудіогіди у трьох музеях Львова / Фото: president.gov.ua

Також над сценаріями аудіогідів працювали львів'яни.

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Мені надзвичайно приємно, що у нас з'явилися партнери, які підтримують проект аудіогідів і в Україні. Важливо, що ми не забуваємо про розвиток і підтримку культури й усередині держави. Сподіваюся, інші інституції надихатимуться прикладом Львова і ставатимуть частиною нашої родини аудіогідів, – зазначила Олена Зеленська.

Олена Зеленська у стильному жакеті з вишивкою запустила аудіогіди у трьох музеях Львова / Фото: president.gov.ua

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