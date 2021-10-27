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Елена Зеленская поддержала проект Vogue, посвященный героям Паралимпиады в Токио

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
27 октября, 12:44
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В ноябрьском номере Vogue UA представлен социальный проект "Не зная преград", который знакомит с украинскими атлетами
Елена Зеленская в ноябрьском номере украинского Vogue представила социальный проект "Не зная преград"
Елена Зеленская в ноябрьском номере украинского Vogue представила социальный проект "Не зная преград" / Фото: Vogue

Первая леди Украины Елена Зеленская поддержала спецпроект Vogue UA, в котором приняли участие украинские атлеты, победители Паралимпиады в Токио.

Социальный проект получил название "Не зная преград". Он направлен на воплощение общенационального восхищения спортивным мужеством и успехами украинских атлетов, завоевавших 98 медалей на Паралимпиаде в Токио. Наши спортсмены заняли пятое место в мире по количеству наград.

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В рамках проекта спортсмены рассказывают о своем пути к медалям Паралимпиады, мечтах и планах, а также трудностях, с которыми сталкиваются.

Слева: Евгений Богодайко, Максим Крипак, Оксана Ботурчук, Елизавета Мерешко, Лидия Соловьева. Справа: Наталья Морквич, Елена Зеленская, Андрей Трусов, Михаил Сербин, Анастасия Москаленко, Марина Литовченко
Слева: Евгений Богодайко, Максим Крипак, Оксана Ботурчук, Елизавета Мерешко, Лидия Соловьева. Справа: Наталья Морквич, Елена Зеленская, Андрей Трусов, Михаил Сербин, Анастасия Москаленко, Марина Литовченко / Фото: Vogue

В реализации проекта помогла первая леди Украины. Елена Зеленская поддерживает паралимпийцев в рамках собственной инициативы "Без барьеров", которая направлена на ценностные изменения в общественном сознании, когда равные возможности для всех без исключения становятся главным запросом общества.

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Главные задачи проекта:

  • доступность инфраструктуры,
  • устранение барьеров в восприятии людей с инвалидностью,
  • возможности людей с инвалидностью проявлять свои таланты наравне со всеми.

Я уверена, что в каждом из нас есть человеколюбие, поэтому стараюсь всеми силами продвигать философию безбарьерности в нашем обществе. Если говорить о физической безбарьерности, то она будет достигнута, когда каждый человек, независимо от возраста и состояния здоровья, сможет самостоятельно добраться в любую точку: выйти во двор, посетить супермаркет или концерт, отправиться в другой город или страну. Это будет большим шагом на пути к обществу счастливых людей, — говорит Елена Зеленская.

Елена Зеленская, Андрей Трусов, Анастасия Москаленко
Елена Зеленская, Андрей Трусов, Анастасия Москаленко / Фото: Vogue

Елена Зеленская уверена, что героев -параатлетов должен знать мир.

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Елена Зеленская в спецпроекте украинского Vogue
Елена Зеленская в спецпроекте украинского Vogue / Фото: Vogue

О каждом из них можно снимать фильм, у каждого — своя сильная личная история. Я мечтаю, чтобы на тетрадях наших школьников был не Роналду, а Максим Крипак, — говорит первая леди Елена Зеленская в своем интервью.

Ранее мы рассказывали, что Елена Зеленская в блузе с принтом саламандры представила гид по корректному общению (фото).

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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