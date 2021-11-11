Классика и трендовый цвет: Елена Зеленская покорила новым образом (фото)

Жена президента Украины Елена Зеленская, которая ранее поддержала социальный проект Vogue, 9 ноября пообщалась по видеосвязи с первой леди Израиля Михаль Герцог. Жены глав государств обсудили возможное сотрудничество, совместные проекты, а также подняли важные вопросы касательно гендерного равенства и безбарьерности.
Первая леди Украины поделилась успехами нашей страны за год участия в Партнерстве Биарриц. В рамках программы начала развиваться сеть шелтеров, появились декретные отпуска для пап, началась работа по преодолению разницы в оплате труда между мужчинами и женщинами.
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Моей амбицией является не только обмен опытом, но и начало совместных проектов с первыми леди. Я рада, что наши отношения сохраняются, а платформа для взаимодействия "мягкой силы", основанная на Киевском саммите первых леди и джентльменов, только способствует этому. Израиль – прогрессивная страна, известная своими концептуальными взглядами во многих процессах, нам есть о чем говорить, – прокомментировала Елена Зеленская.
Для видео-звонка Елена выбрала яркий образ – рубашку шоколадного оттенка и пиджак персикового цвета. Скорее всего брюки жены президента были такого же цвета.
Волосы Зеленская уложила в локоны и сделала макияж с акцентом на глаза, которые выделила стрелками.
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