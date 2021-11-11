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Классика и трендовый цвет: Елена Зеленская покорила новым образом (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
11 ноября, 12:29
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Жена президента Украины продолжает развивать проект о сотрудничестве первых леди и джентльменов. Рассказываем подробности
Елена Зеленская в стильном образе
Елена Зеленская в стильном образе / Фото: president.gov.ua

Жена президента Украины Елена Зеленская, которая ранее поддержала социальный проект Vogue, 9 ноября пообщалась по видеосвязи с первой леди Израиля Михаль Герцог. Жены глав государств обсудили возможное сотрудничество, совместные проекты, а также подняли важные вопросы касательно гендерного равенства и безбарьерности.

Первая леди Украины поделилась успехами нашей страны за год участия в Партнерстве Биарриц. В рамках программы начала развиваться сеть шелтеров, появились декретные отпуска для пап, началась работа по преодолению разницы в оплате труда между мужчинами и женщинами.

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Елена Зеленская поговорила с первой леди Израиля Михаль Герцог
Елена Зеленская поговорила с первой леди Израиля Михаль Герцог / Фото: president.gov.ua

Моей амбицией является не только обмен опытом, но и начало совместных проектов с первыми леди. Я рада, что наши отношения сохраняются, а платформа для взаимодействия "мягкой силы", основанная на Киевском саммите первых леди и джентльменов, только способствует этому. Израиль – прогрессивная страна, известная своими концептуальными взглядами во многих процессах, нам есть о чем говорить, – прокомментировала Елена Зеленская.

Для видео-звонка Елена выбрала яркий образ – рубашку шоколадного оттенка и пиджак персикового цвета. Скорее всего брюки жены президента были такого же цвета.

Волосы Зеленская уложила в локоны и сделала макияж с акцентом на глаза, которые выделила стрелками.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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