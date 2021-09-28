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Елена Зеленская в блузе с принтом саламандры представила гид по корректному общению (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
28 сентября, 17:45
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Елена Зеленская представила "Справочник безбарьерности" в самом элегантном образе осени. Читайте подробности в нашем материале
Елена Зеленская представила "Справочник безбарьерности"
Елена Зеленская представила "Справочник безбарьерности" / Фото: president.gov.ua

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая ранее обсуждала вопросы инклюзии, представила электронную версию"Справочника безбарьерности". В нем зафиксированы новые нормы корректного общения.

Над проектом работали правозащитники, психологи, родители, воспитывающие детей с инвалидностью, украинские и международные эксперты.

Я всегда подчеркиваю, что безбарьерность – это новая норма, равные возможности для всех людей и доступность. Один из важных элементов безбарьерности – безбарьерный язык. Это язык, в котором нет слов или фраз, демонстрирующих предвзятое, стереотипное или дискриминационное отношение к определенным людям или группам. Человек – всегда в фокусе. Справочник станет руководством по корректному общению, где записана этика общения,

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– отметила Елена Зеленская.

/ Фото: president.gov.ua

В пособии собраны такие устаревшие термины, как "инвалид", "пенсионер", "дальтоник" и многие другие. Нажав на интересующее слово, пользователи получают информацию и термины, которые приемлемо использовать в современном толерантном мире, чтобы не задевать чувства людей.

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Елена Зеленская представила "Справочник безбарьерности"
Елена Зеленская представила "Справочник безбарьерности" / Фото: president.gov.ua

Для официального выхода супруга президента выбрала классический черный деловой костюм с брюками клеш. Под него Зеленская надела блузу с эффектным принтом саламандры. Волосы первой леди были аккуратно уложены со слегка накрученными локонами. Завершал образ макияж в естественных тонах.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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