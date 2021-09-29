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Одеться в стиле Елены Зеленской: 3 изумрудных костюма Zara (фото, цены)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
29 сентября, 15:48
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Первая леди Украины всегда выглядит стильно и в соответствии с протоколом. Рассказываем, как легко повторить образ Елены Зеленской
/ Фото: instagram.com/olenazelenska_official, Zara

Елена Зеленская умеет впечатлять выбором нарядов. Так, на днях первая леди Украины появилась в эффектной блузе с принтом саламандры, а сейчас пользователи Сети заметили и обновление на официальной странице Елены в Facebook.

Пресс-служба первой леди страны обновила портретный снимок, на котором Зеленская позирует в изумрудном деловом костюме. Волосы супруги президента аккуратно уложены, в макияже она придерживалась нейтральной палитры с серыми и дымчатыми тенями. Красный лак для ногтей и золотые серьги – отличные аксессуары.

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Новый портрет Елены Зеленской в Facebook
Новый портрет Елены Зеленской в Facebook / Фото: president.gov.ua

Мы вдохновились роскошным образом Елены Зеленской и выбрали три варианта классических деловых костюмов изумрудного цвета, которые можно купить в Zara.

Двубортный пиджак приталенного кроя с брюками клеш

Многие считают изумрудный сложным цветом, к которому тяжело подобрать аксессуары. Сам цвет костюма и так привлекает внимание, поэтому комбинируйте его с золотыми украшениями среднего размера, белыми или песочного цвета лонгсливами.

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Пиджак 2899 грн, брюки 1499 грн
Пиджак 2899 грн, брюки 1499 грн / Фото: Zara

Блейзер в стиле рустик с укороченными брюками

Такой костюм универсален. С туфлями-лодочками или классическими ботильонами его можно надевать в офис, а с ботинками на толстой подошве или белыми кроссовками – для похода в кино или на ужин с друзьями.

Стиль пиджака рустик (простой, деревенский – прим. ред.) добавит образу элегантности.

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Пиджак 2299 грн, брюки 1499 грн
Пиджак 2299 грн, брюки 1499 грн / Фото: Zara

Жилет и брюки с разрезами

Замените классический вариант пиджака на модные жилетки. В паре с брюками с разрезами ваш образ будет не менее трендовым. Носить такой костюм можно с рубашками, блузами, вязанными свитерами и лонгсливами. Совет: выбирайте обувь с фантазийными каблуками и ярких цветов. Разрезы на брюках выгодно их подчеркнут.

Жилет 2299 грн, брюки 1499 грн
Жилет 2299 грн, брюки 1499 грн / Фото: Zara

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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