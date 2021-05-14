Елена Зеленская: Советов президенту я не даю вообще. Советы мужу могу давать

Елена Зеленская дала большое интервью, в котором призналась, как именно влияет на своего супруга Владимира Зеленского, а также, расстраивают ли ее гневные комментарии в Сети

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая показала элегантный образ во Франции, рассказала о том, может ли она повлиять на своего супруга, президента Владимира Зеленского, а так же как относится к хейтерам.

У многих сложилось впечатление, что Елена Зеленская не просто влияет на решения президента Украины, но и дает ему советы. Однако, первая леди развенчала этот миф. В интервью "VIP с Натальей Мосейчук" Елена Зеленская отметила, что влияет лишь эмоционально.

"Я понимаю, откуда здесь ноги растут. Владимир во многих интервью говорит: моя жена на меня сильно влияет. И я каждый раз у него спрашиваю: "Зачем ты это говоришь?". Возможно влияю эмоционально. Но я влияю на своего мужа, а не президента", – ответила Елена Зеленская.

Супруга Владимира Зеленского также не дает ему советы. Более того, иногда он даже не делает то, что она просит.

"Советов президенту я не даю вообще. Советы мужу могу давать. Он настолько уверенный в себе и самостоятельный человек, что я могу говорить ему все что угодно – он сделает все равно по-другому. И то, что он стал президентом – это пример того, что я говорила – не делай", – сказала первая леди.

Владимир и Елена Зеленские Фото: instagram.com/zelenskiy_only/

Оказалось, что многие переоценивают влияние хейтеров на супругов.

"Расшатать мою нервную систему означает расшатать нервную систему президента... Наверное, кто-то так считает, что я буду дома рыдать и что-то изменится. Не хочу никого разочаровывать, я могу порыдать, но это никак не повлияет на поведение на моего мужа", – сказала супруга Зеленского.

Елена добавила, что читает много разного бреда о себе и, порой, может даже посмеяться. Комментарии первая леди Украины все таки читает, но теперь уже лишь для того, чтобы быть в курсе. Хотя, как призналась Елена, это эмоционально расшатывает ее.

"В прошлом году в январе я вообще удалила у себя все соцсети из всех гаджетов. Потом через пол года все таки зашла, что-то мне нужно было почитать. Я поняла, что к этому нужно по-другому относиться, спокойнее", – сказала Елена Зеленская.

Ранее Елена Зеленская показала новый элегантный образ во Франции.

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