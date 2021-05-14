Олена Зеленська розповіла, хто її одягає: У нас із Володимиром один стиліст на двох

Перша леді України дала перше велике телевізійне інтерв'ю

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

В програмі "VIP з Наталією Мосейчук " дружина президента відкрито обговорила теми, які хвилювали багатьох. Олена Зеленська зізналася, чи дає чоловікові поради по роботі, а також відповіла на питання журналістки щодо свого стилю.

Вона спростувала чутки про те, ніби одягається на державні кошти. Зеленська заявила, що не є бідною людиною, тому може собі дозволити самостійно формувати гардероб.

"У мене просто болюче це питання про сукні. Не тому, що мене хейтять, і все таке. Багато хто вважає, щоб одягатися і добре виглядати, я користуюся якимись державними коштами. Мені дуже важливо сказати, що це не так. Все, у що я одягнена, це тільки моя турбота і мої витрати".

Фото: 1plus1.video

За словами Олени, у них із Володимиром один стиліст на двох. Але ключові рішення щодо своїх вбрань Зеленська приймає сама.

Те, як я виглядаю, можна критикувати. Розумію, що іноді припускаюся помилок. Але це тільки мій вибір.

Також Наталія Мосейчук поцікавилася у дружини президента, чи надихається вона образами інших перших леді. Олена Зеленська зізналася, що не визначає для себе ікон стилю.

"Не лише серед дружин президентів, я взагалі ніколи для себе кумирів не створювала Просто є якісь образи, які ми всі знаємо. Наприклад, Жаклін Кеннеді в рожевій шапочці".

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Зауважимо, що на інтерв'ю перша леді України з'явилася в синьому брючному костюмі з поясом на талії. У ньому ж вона день тому відвідала виставку художника Івана Марчука.

В іншому костюмі кольору хакі Олена Зеленська презентувала аудіогід в Маріїнському палаці.

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