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В чем украинские звезды пришли на красную дорожку YUNA-2021 — самые яркие образы

Сегодня, 11:54

12 мая в столичном дворце "Украина" лучшие исполнители страны получили награды в 17 номинациях

Фото: пресс-служба

Вчера вечером состоялось долгожданное событие в мире украинской музыки — юбилейная церемония премии YUNA 2021. Главные награды забрали alyona alyona, MONATIK, TVORCHI и The HARDKISS. Впрочем, артисты блеснули не только золотом статуэток, но и яркими образами на красной дорожке. Самые модные и необычные можно увидеть в этой подборке.

Лаймовый оттенок пришелся по вкусу не только британской певице Mabel. Его также выбрала Jerry Heil, правда в более панковом формате. Звезда надела брючный костюм с укороченным жакетом, который стилизован цепями и булавками. Пикантную нотку внес корсет лимонного цвета.

Jerry Heil
Jerry Heil
Фото: пресс-служба

NK сделала ставку на пышные рукава — один из главных трендов платьев прямо сейчас. Гиперобъем в плечах певица компенсировала длиной мини, а золотистый декор в наряде поддержала массивными украшениями.

NK
NK
Фото: пресс-служба

Самым ярким мужчиной YUNA-2021 стал Артем Пивоваров. Он выбрал костюм с галстуком шафранового цвета, а также кожаный жилет и туфли в тон. Если бы не белая рубашка, получился бы модный монохромный лук. Но и так выглядит круто!

В романтичном белоснежном наряде на церемонию приехала Мила Нитич. Расшитое пайетками платье с рукавами из кристаллов и страусиными перьям на подоле не нуждается в дополнительных акцентах. Даже туфли певица надела полностью прозрачные.

Образу Анны Тринчер позавидовали бы Мадонна и Дуа Липа. Ботфорты с эффектом металлик, боди с вырезами, рукавами-перчатками и поясом из булавок… Куда подевалась милашка из "Школы"?

Для группы TVORCHI церемония стала настоящим прорывом — дуэт получил сразу три награды. Но хорошим вкусом в одежде Эндрю и Джеффри тоже отметились. Они показали одинаковые образы, которые лишь слегка отличались оттенками синего и солнцезащитными очками.

Алина Паш традиционно отдала предпочтение этническим мотивам. Шелковое платье с оборками, брюки с аналогичным принтом и много косичек.

Солистка PUR:PUR одна из немногих появилась в аутфите асимметричного кроя. Броским акцентом на платье стал пышный многослойный рукав травяного оттенка. В дополнение к нему Ната Смирина подобрала разные сережки, а тенями покрыла лишь одно веко. Рискованно, но эксперимент удался.

А вот немножко Gucci от лучшего исполнителя года MONATIK. Немножко, потому что великолепие пиджака он сбалансировал лаконичной футболкой и узкими джинсами. Получилось не так претенциозно и вполне в стиле певца.

"Мисс Украина Вселенная-2018" Карина Жосан примерила домашний образ Барби. Поверх розовых спортивных лосин и топа в стразах она накинула такого же цвета шелковый халат. С тем, что получилось ярко, не поспоришь.

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