Balenciaga выпустили очки в меховой оправе за 20 тысяч гривен. Что в них особенного

Пока поклонники продолжают обсуждать образ Ким Кардашьян от Balenciaga на бале Института костюма, креативный директор бренда выпустил новые аксессуары. Наверняка они покорят сердца многих модниц, нас же пока вгоняют в недоумение.
Модный бренд представил солнцезащитные очи в меховой оправе. Их оправа имеет форму кошачьего глаза и сделана она из ацетата, который сверху обрамлен искусственным мехом.
Очки вышли в трех цветах: черном, красном и белом.
Как указали в описание представители Balenciaga, их очки – это только аксессуар и не стоит их путать с медицинскими и классическими солнцезащитными экземплярами. Они не предназначены ни для коррекции визуальных элементов, ни для защиты от прямых солнечных лучей.
В мерах безопасности сказано, что очки лучше не надевать во время вождения, а также быть особо внимательными на пешеходных переходах, так как линзы могут искажать сигналы светофора.
Еще не стоит носить их длительного времени. Дело в том, что искусственный мех при таком тесном контакте с нежной кожей лица может вызвать аллергию.
Стоимость таких чудо-очков составляет 650 евро, что эквивалентно 20 тысячам гривен.
Читайте также:
- Чем опасны дешевые солнцезащитные очки и какие лучше покупать – советы офтальмолога
- Нужны ли детям солнцезащитные очки – ответил доктор Комаровский
- Почему солнцезащитные очки нужно носить круглый год