Balenciaga выпустили очки в меховой оправе за 20 тысяч гривен. Что в них особенного

Покорит ли сердца модниц новый аксессуар от Демны Гвасалии, покажет лишь время. Рассказываем, что такого интересного в очках Balenciaga

Солнцезащитный очки Fluffy Cat Balenciaga / Фото: Balenciaga

Пока поклонники продолжают обсуждать образ Ким Кардашьян от Balenciaga на бале Института костюма, креативный директор бренда выпустил новые аксессуары. Наверняка они покорят сердца многих модниц, нас же пока вгоняют в недоумение.

Модный бренд представил солнцезащитные очи в меховой оправе. Их оправа имеет форму кошачьего глаза и сделана она из ацетата, который сверху обрамлен искусственным мехом.

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/ Фото: Balenciaga

Очки вышли в трех цветах: черном, красном и белом.

Как указали в описание представители Balenciaga, их очки – это только аксессуар и не стоит их путать с медицинскими и классическими солнцезащитными экземплярами. Они не предназначены ни для коррекции визуальных элементов, ни для защиты от прямых солнечных лучей.

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/ Фото: Balenciaga

В мерах безопасности сказано, что очки лучше не надевать во время вождения, а также быть особо внимательными на пешеходных переходах, так как линзы могут искажать сигналы светофора.

Еще не стоит носить их длительного времени. Дело в том, что искусственный мех при таком тесном контакте с нежной кожей лица может вызвать аллергию.

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Стоимость таких чудо-очков составляет 650 евро, что эквивалентно 20 тысячам гривен.

/ Фото: Balenciaga

/ Фото: Balenciaga

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