Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 💪 Усик vs Джошуа: битва года ❌ Отставка Разумкова

Уход за волосами

Пальто на осень

Отдых в Турции

Сырники на завтрак

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Прическа Ким Кардашьян на Met Gala стоила 10 000 долларов. Как это возможно (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
24 сентября, 14:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Визажист Ким для завершения драматического образа сделал ей прическу конский хвост. Рассказываем все подробности о самой дорогой укладке, о которой мы слушали
Ким Кардашьян в Balenciaga на Met Gala 2021
Ким Кардашьян в Balenciaga на Met Gala 2021 / Фото: instagram.com/kimkardashian

Образ Ким Кардашьян на красной дорожке Met Gala 2021 был самым обсуждаемым после мероприятия, а снимки звезды моментально стали мемами. Инфлюенсерша появилась на гала-вечере в total black образе: комбинезоне, накидке и маске Balenciaga.

Интересно, что экстравагантный наряд Ким дополнила прической конский хвост, на создание которой потратили 10 тысяч долларов. Учитывая, что это единственная часть тела знаменитости, которая была видна, сумма, наверное, стоила того.

Реклама

/ Фото: instagram.com/chrisappleton1/

Цена прически стала известна благодаря визажисту звезды Крису Эпплтону, который ответил на вопросы фанатов в своих сториз в Instagram. Так, общая длина хвоста Ким составила 190 см, это при том, что ее собственный рост всего 157 см.

/ Фото: instagram.com/kimkardashian

Реклама

Сумма была потрачена на работу команды и необходимые материалы. Также Крис рассказал и о процессе создания прически. Эпплтон подготовил накладные волосы с помощью спрея для выравнивая волос Color Wow Hair Dream Coat, затем, когда они высохли, распылил лак для волос этого бренда до самих корней и с помощью расчески Leandro Limited Scalp Care собрал волосы в гладкий хвост.

/ Фото: instagram.com/kimkardashian

Завершил образ с помощью утюжка для выравнивания волос Leandro Limited и спрея для блеска волос Color Wow.

Реклама

Читайте также:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
ТОР-5 фавориток редакции за звание
Miss Ukraine-2021
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
MUST HAVE
Beauty-покупки сентября
Купить
Just do it
Полезный совет на сегодня
Защищать глаза от излучаемого гаджетами синего света
Как это лучше сделать?
Лайфхак дня
Как приготовить домашний тирамису
Хакнуть
Николь Кидман для американского Harper’s Bazaar
Эстетика дома
Интерьерная линейка от Louis Vuitton
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 сентября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как мы попали в место, где снимали сцены из "Гарри Поттера"
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять