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Действительно ли нужно носить солнцезащитные очки

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
9 августа, 12:40
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Если не защищать глаза и кожу вокруг них солнцезащитными очками, то можно заработать ранние морщинки и серьезные проблемы со зрением. Чем вреден ультрафиолет – в статье
Носить солнцезащитные очки нужно и у моря, и в городе
Носить солнцезащитные очки нужно и у моря, и в городе / Фото: Коллаж: Сегодня

Если вы носите солнцезащитные очки, которые не блокируют УФ-лучи, то это всего лишь украшение, а не защита зрения. Почему нужно носить солнцезащитные очки и к каким проблемам может привести отказ о них – рассказала врач-офтальмолог высшей категории Марина Пфаффингер.

А мы собрали для вас 10 лайфхаков, которые помогут провести последний месяц лета весело и с пользой.

Действительно ли солнце так вредно для глаз

Наиболее вредно для глаз не само солнце или его лучи, а именно ультрафиолет. С приближением осени солнце становится менее активным, и некоторые думают, что защищать глаза от УФ-лучей уже не нужно. Но зрение нуждается в защите не только летом, когда яркое солнце сильно слепит и элементарно мешает нам видеть предметы вокруг.

Мы не ощущаем и не видим ультрафиолетовое излучение, а оно может вызвать серьезные проблемы. Например, если вы длительное время находитесь под открытым солнцем (на море или в горах) без защиты зрения, то можно "заработать" фотокератит. Это ожог роговицы из-за интенсивного воздействия ультрафиолета. т

УФ-лучи портят зрение, кожу и вызывают появление морщин
УФ-лучи портят зрение, кожу и вызывают появление морщин / Фото: unsplash.com

В таком случае человек чувствует боль и сухость в глазах, покраснение слизистой оболочки, слезотечение, появляется головная боль. При более длительном и постоянном воздействии ультрафиолета на глаза может развиться помутнение хрусталика и макулярная дистрофия сетчатки, которая приводит к полной потере зрения.

То есть желтое пятно глаза (макула) под воздействием УФ-лучей и других негативных факторов перестает выполнять свои функции в полной мере. А именно макула – это место наибольшей остроты нашего зрения. Также усугубляться ситуация может возрастными изменениями.

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Ведь даже если мы защищаем глаза от солнца, бережем их при работе за компьютером и так далее, с возрастом все равно зрение "падает". Увы, но на сегодняшний день макулярная дистрофия сетчатки диагностируется довольно часто.

А при таком состоянии у человека ухудшается центральное зрение, видимость становится намного хуже, конечно же это негативно отражается на повседневной жизни. Плюс УФ-лучи старят кожу лица, особенно возле глаз, яркое солнце заставляет щуриться: все это ведет к образованию преждевременных морщин.

То есть, защищать глаза стоит не только летом и на море?

УФ-излучение вредит нашем зрению и, кстати, коже в любое время года. А не только летом или возле морского побережья. Чем ярче светит солнце и меньше в небе облаков – тем сильнее воздействие ультрафиолета. Если же вы находитесь на море или в горах (особенно зимой), то носить солнцезащитные очки, которые обязательно имеют защитное антибликовое и UV-покрытие, очень важно.

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Потому как отраженные от воды или снега лучи слепят и дополнительно раздражают глаза. Если вы много врем6ени проводите на улице в городской черте, то тоже позаботьтесь о защите вашего зрения. Важно, чтобы UV-покрытие покрытие действительно было, иначе очки просто будут затемнять, а не защищать глаза. В таком случае зрачок будет расширяться еще сильнее, в глаза попадет еще больше ультрафиолетовых лучей.

А как еще защитить зрение от негативных факторов?

Чтобы зрение не подводило, важно рационально питаться, отказаться от вредных привычек (особенно курения), полноценно отдыхать и регулярно посещать офтальмолога в профилактических целях. Для здоровья глаз важна растворимая пищевая клетчатка, Омега-3 кислоты, В-каротин (провитамин А).

Для здоровья глаз важно есть фрукты и овощи
Для здоровья глаз важно есть фрукты и овощи / Фото: Depositphotos

Поэтому в рационе обязательно должны быть фрукты, овощи, особенно полезны для зрения яблоки, черника, виноград.Источник Омега-3, не только жирная рыба, а также льняное масло: овощные салаты, заправленные таким маслом, отличны способ поддержать здоровье зрения. Не перенапрягайте глаза, не злоупотребляйте гаджетами – особенно в темноте и перед сном.

Если вам уже больше 35 лет, то профилактические осмотры у офтальмолога должны стать из разряда "маст хев", как минимум раз в год. Это поможет вовремя заметить любой негативный процесс и предотвратить осложнения. Особенно важно посещать врача в целях профилактики, если есть наследственная предрасположенность к развитию проблем со зрением.

Важно!Когда зрительные функции уже снижены, зрение резко "упало", исправить ситуацию будет гораздо сложнее, чем на начальном этапе развития заболевания. И тогда одними солнцезащитными очками или полезными продуктами не обойтись.

Также мы писали, какие витамины полезны для зрения.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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