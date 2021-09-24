Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 💪 Усик vs Джошуа: битва року 👑 Міс Україна

Догляд за волоссям

Пальто на осінь

Відпочинок в Турції

Міс Україна

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Balenciaga випустили окуляри в хутряній оправі за 20 тисяч гривень. Що в них особливого

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"
24 вересня, 19:36
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чи підкорить серця модниць новий аксесуар від Демни Гвасалії, покаже лише час. Розповідаємо, що такого цікавого в окулярах Balenciaga
Сонцезахисні окуляри Fluffy Cat Balenciaga
Сонцезахисні окуляри Fluffy Cat Balenciaga / Фото: Balenciaga

Поки шанувальники продовжують обговорювати образ Кім Кардашян від Balenciaga на балі Інституту костюма, креативний директор бренду випустив нові аксесуари. Напевно вони підкорять серця багатьох модниць, нас же вони поки дивують.

Модний бренд представив сонцезахисні окуляри в хутряній оправі. Їх оправа має форму котячого ока, зроблена вона з ацетату, який зверху обрамлений штучним хутром.

Реклама

/ Фото: Balenciaga

Окуляри вийшли в трьох кольорах: чорному, червоному і білому.

Як вказали в описі представники Balenciaga, їх окуляри – це тільки аксесуар і не варто їх плутати з медичними і класичними сонцезахисними екземплярами. Вони не призначені ні для корекції візуальних елементів, ні для захисту від прямих сонячних променів.

Реклама

/ Фото: Balenciaga

У заходах безпеки сказано, що окуляри краще не надягати під час водіння, а також бути особливо уважними на пішохідних переходах, так як лінзи можуть спотворювати сигнали світлофора.

Ще не варто носити їх тривалий час. Справа в тому, що штучне хутро при такому тісному контакті з ніжною шкірою обличчя може викликати алергію.

Реклама

Вартість таких чудо-окулярів становить 650 євро, що еквівалентно 20 тисячам гривень.

/ Фото: Balenciaga

/ Фото: Balenciaga

Читайте також:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
ТОР-5 фавориток редакції за звання
Miss Ukraine-2021
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
MUST HAVE
Beauty-покупки вересня
Придбати
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Захищати очі від випромінюваного гаджетами синього світла
Як це краще зробити?
Лайфхак дня
Як приготувати домашній тірамісу
Хакнути
Ніколь Кідман для американського Harper's Bazaar
Естетика дому
Інтер'єрна лінійка від Louis Vuitton
1/2
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 вересня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Ніч в готелі на Мальдівах за мільйон гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як ми потрапили у місце, де знімали сцени з "Гаррі Поттера"
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти