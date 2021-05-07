ТОП-10 модных подарков, которым обрадуется каждая мама

В 2021 году Международный день матери выпадает на 9 мая

В это воскресенье появится дополнительный повод сделать приятное самому родному человеку — в мире отмечают День матери. Мы уже рассказывали, что подарить маме, сделанное своими руками, и как ее поздравить на расстоянии. А сегодня говорим между нами, девочками. Ниже найдете список того, что можно подарить маме от дочки. Мы собрали модные и оригинальные презенты к особенному празднику.

Сумочка для телефона

Чтобы мама не пропустила ваш звонок, подарите ей стильный чехол на цепочке. Это не только практично, но и по-настоящему модно: который месяц в ярких сумочках Chanel выгуливают свои смартфоны главные голливудские модницы. Не зря это один из самых трендовых аксессуаров весны.

BIMBA Y LOLA, 2599 грн Фото: answer.ua

Украшение со смыслом

Гравировка делает любой подарок памятным. Но это не единственный способ персонализировать украшение. Многие ювелирные дома предлагают самому выбрать дизайн — прямо в магазине или на сайте. Можно играть с оттенками, материалами и добавлять элементы на свой вкус.

Всем известный вариант — шармы в изделиях Pandora. Но есть и достойные украинские аналоги. Например, в ателье Peninsula найдете десятки минималистичных подвесок для браслетов и колец. Выбирайте нужную форму (от банальных сердечек до самолетов и колясок) и количество шармов.

Браслет Peninsula, 1905 грн Фото: Peninsula

Элегантные смарт-часы

ВОЗ рекомендует проходить не менее 8000 шагов в день. Умные часы помогут отслеживать прогресс и оставаться в хорошей форме. А что еще нужно девушкам любого возраста? Разве что изящный дизайн такого аксессуара. На рынке много спортивных вариантов, но встречаются и более женственные.

Еще одна фишка — сменные ремешки. Преподнесите в подарок маме сразу несколько, чтобы она могла подбирать их к разным нарядам.

Huawei Watch Fit Elegant, 3799 грн Фото: citrus.ua

Брелок на сумку

Угодить с повседневной сумкой другому человеку бывает сложно. Даже если это кто-то близкий. Зато минимальные шансы прогадать с украшением к ней — брелоком. Главное, подойти к выбору со всей ответственностью. Пускай это будет не заурядная безделушка из супермаркета, а что-то интересное. Модные и относительно бюджетные варианты есть у Guess.

Guess, 999 грн Фото: answer.ua

Платок на шею

У шелковых платков практически нет срока годности. В одном сезоне они более популярны, в другом — чуть менее. Но полностью из моды не выходят никогда.

Этой весной платок стоит плотно оборачивать вокруг шеи как воротник-стойку, складывать треугольником и носить по типу пионерского галстука, повязывать косынкой или использовать вместо резинки для волос. Наверняка мама найдет применение такому подарку от дочери.

Ralph Lauren, 1599 грн Фото: symbol.ua

Зонт

Кто-то считает, что дарить зонт — дурная примета. Но мы уверены, что всякий выбранный с любовью презент приносит с собой только хорошее. Взять хотя бы этого прозрачного красавчика. Такие зонты были на пике в нулевых, а теперь снова вернулись в топ. Выглядят круто, практичны и подходят ко всему.

Answear Lab, 339 грн Фото: answer.ua

Стильный шоппер

Долой пакет с пакетами! Это неэкологично и, в конце концов, некрасиво. Приучите маму ходить за покупками с авоськой или текстильным шоппером. Только взгляните на полупрозрачную сумочку из органзы от Mango.

Mango, 3599 грн Фото: shop.mango.com/

Термобутылка с дизайном

Не все мамы понимают любовь к прогулкам со стаканчиком латте из уютной кофе. Предложите альтернативное решение — термопосуду, в которой можно носить заваренный дома кофе. Особенно, если такая бутылочка выглядит как полноценный аксессуар.

Берите сразу две, чтобы снова таки поддержать тренд на экологичность. Кстати, многие заведения предлагают скидку за заказ кофе в свою чашку.

Wink Bottle, 759 грн Фото: answer.ua

Кожаный ремень

Это завершающий элемент любого наряда и просто удобная вещь. Обратите внимание на те, что покороче. Их можно носить на талии, формируя выразительный силуэт. Предложите маме надевать широкие пояса поверх пиджака, палантина и брюк с высокой талией, а тонкие сочетать с изящным верхом — кардиганом или платьем.

Hugo, 2999 грн Фото: answer.ua

Набор защитных масок

В современных реалиях таких подарков не бывает много. Попробуйте учесть вкусы родного человека и подобрать парочку близких ей по духу рисунков. Также эффектно смотрятся самые модные принты 2021.

Medicine, 329 грн Фото: answer.ua

Напомним, что у Life Сегодня вышел календарь подарков на май-2021. Там вы найдете креативные презенты, которые можно преподнести как к традиционным праздникам, так и к самым необычным.

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