Три поколения Лопес: Джей Ло с 13-летней дочкой и 75-летней мамой снялась для своего бренда

Джей Ло показала своих самых близких людей в рекламе новой линейки своего бьюти-бренда. Фотография трех представительниц разных поколений вызвала восторг пользователей

Певица и актриса Дженнифер Лопес, которая на днях в ярком боди выступила на вечере принца Гарри, снялась в рекламной кампании новой линейки своего бренда JLO Beauty со своими мамой и дочкой. Трио Лопес позировали в профиль в живописном саду.

В посте в Instagram Дженнифер рассказала, что ее бьюти-продукция создана "для великолепной сияющей кожи возраста от 7 до 77 лет". Дочери Дженнифер Лопес сейчас 13 лет, а маме – Гваделупе Лопес – 77 лет. К публикации актриса добавила хештег: "Я получила это от своей мамы", намекая, что Гваделупе ей передала красоту, которую теперь Джей Ло передает своей дочери.

Дженнифер Лопес с дочкой и мамой Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес объявила о запуске своего бьюти-бренда в прошлом году. В нем представлена как декоративная косметика, так и уходовая. Именно средства по уходу за кожей и вошли в первую линейку бренда звезды.

Ранее появилась информация о том, что после разрыва с Родригесом Дженнифер Лопес проводит время с бывшим мужем.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться