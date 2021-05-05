Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Три поколения Лопес: Джей Ло с 13-летней дочкой и 75-летней мамой снялась для своего бренда

Сегодня, 17:15

Джей Ло показала своих самых близких людей в рекламе новой линейки своего бьюти-бренда. Фотография трех представительниц разных поколений вызвала восторг пользователей

Певица и актриса Дженнифер Лопес, которая на днях в ярком боди выступила на вечере принца Гарри, снялась в рекламной кампании новой линейки своего бренда JLO Beauty со своими мамой и дочкой. Трио Лопес позировали в профиль в живописном саду.

В посте в Instagram Дженнифер рассказала, что ее бьюти-продукция создана "для великолепной сияющей кожи возраста от 7 до 77 лет". Дочери Дженнифер Лопес сейчас 13 лет, а маме – Гваделупе Лопес – 77 лет. К публикации актриса добавила хештег: "Я получила это от своей мамы", намекая, что Гваделупе ей передала красоту, которую теперь Джей Ло передает своей дочери.

Дженнифер Лопес с дочкой и мамой
Дженнифер Лопес с дочкой и мамой
Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес объявила о запуске своего бьюти-бренда в прошлом году. В нем представлена как декоративная косметика, так и уходовая. Именно средства по уходу за кожей и вошли в первую линейку бренда звезды.

Ранее появилась информация о том, что после разрыва с Родригесом Дженнифер Лопес проводит время с бывшим мужем.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Младший сын Сергея Бабкина подрастает копией папы. Мы сравнили фото Футболист-одуванчик в третий раз стал отцом: фото из роддома Джанабаева и Меладзе с синяками могут отбить у вас желание заводить детей - видео
семья Дженнифер Лопес дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников

Популярные статьи

Сегодня, 17:09Фаново

Что взять с собой на пикник: список самых нужных вещей

Сегодня, 15:25Звездно

15 любопытных фактов о певице Адель. Один из них раскрывает секрет ее похудения

Сегодня, 14:43Звездно

Сеть добили голые украинки в Турции: Сколько можно позорить страну?

Сегодня, 13:03Звездно

Ани Лорак отправилась на отдых с экс-супругом — новое доказательство

Вчера, 11:32Звездно

Я вам не фея! Анна Богдан из Холостяка-11 резко отреагировала на критику хейтеров

Вчера, 09:00Вкусно

10 рецептов самых легких овощных салатов, которые вы будете готовить всегда

3 маяЗвездно

Холостячка Мишина провела вечер с Рыбаком, который бросил ее ради другой

3 маяЗвездно

Секс-скандал вокруг Меладзе, или Почему слухи о харассменте могут быть правдой

3 маяВкусно

Бисквит "Виктория" – рецепт королевского десерта, которому больше 200 лет

3 маяЗвездно

Киркоров на вечеринке в честь 54-летия целовался с Бузовой и ползал под MARUV

3 маяФаново

Неделя после Пасхи-2021: что можно, а что категорически нельзя делать

3 маяЗвездно

Холостячка Злата Огневич кардинально сменила имидж. Мы в восторге!

3 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 3 мая для всех знаков зодиака: Водолеи, будьте терпимее!

3 маяEvents

3 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

3 маяФаново

Поливальный понедельник-2021: приметы, обычаи и что нельзя делать

2 маяЗвездно

Лазарев впервые прокомментировал ссору с Лободой и обвинил в ней других людей

Новости партнеров

Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Якщо щодня їсти часник: результат вас здивує
Якщо щодня їсти часник: результат вас здивує
"Оскар" 2021 показав найелегантніше і найкумедніше вбраних зірок
"Оскар" 2021 показав найелегантніше і найкумедніше вбраних зірок
Нова дівчина Вербіча – знімається для Playboy та обожнює готувати
Нова дівчина Вербіча – знімається для Playboy та обожнює готувати

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять