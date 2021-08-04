Сексуально после 50-ти: Дженнифер Энистон снялась для обложки американского глянца (фото)

Дженнифер Энистон на обложке сентябрьского номера журнала InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine
На снимках звезда сериала "Друзья" позирует в белом платье с разрезами, блестящем комбинезоне, деловом костюме с геометрическим принтом, ярких брюках и зеленом свитере с люрексом и меховыми манжетами.
Я получила огромное удовольствие, позируя в доме и возвращаясь в прошлое со всей командой журнала InStyle… спасибо, что всегда держите эту девушку на стиле.
В интервью Дженнифер рассказала, что отказалась от общения с друзьями, которые выступают против вакцинации, поделилась, что имела проблемы с ментальным здоровьем и, конечно, о самом длинном расставании с героем сериала "Друзья" Россом.
Дженнифер Энистон в фотосессии для сентябрьского номера журнала InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine
Дженнифер Энистон в фотосессии для сентябрьского номера журнала InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine
Дженнифер Энистон в фотосессии для сентябрьского номера журнала InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine
Дженнифер Энистон в фотосессии для сентябрьского номера журнала InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine
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Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.