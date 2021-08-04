Сексуально после 50-ти: Дженнифер Энистон снялась для обложки американского глянца (фото)

Актриса стала героиней сентябрьского выпуска журнала InStyle и дала откровенное интервью

Дженнифер Энистон в съемке журнала Instyle / Фото: instagram.com/instylemagazine

Дженнифер Энистон снялась для обложки американского журналаInStyle. 52-летняя актриса, у которой появился таинственный возлюбленный, стала героиней сентябрьского номера издания.

Дженнифер Энистон на обложке сентябрьского номера журнала InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine

На снимках звезда сериала "Друзья" позирует в белом платье с разрезами, блестящем комбинезоне, деловом костюме с геометрическим принтом, ярких брюках и зеленом свитере с люрексом и меховыми манжетами.

Я получила огромное удовольствие, позируя в доме и возвращаясь в прошлое со всей командой журнала InStyle… спасибо, что всегда держите эту девушку на стиле.

В интервью Дженнифер рассказала, что отказалась от общения с друзьями, которые выступают против вакцинации, поделилась, что имела проблемы с ментальным здоровьем и, конечно, о самом длинном расставании с героем сериала "Друзья" Россом.

Дженнифер Энистон в фотосессии для сентябрьского номера журнала InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine

Дженнифер Энистон в фотосессии для сентябрьского номера журнала InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine

Дженнифер Энистон в фотосессии для сентябрьского номера журнала InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine

Дженнифер Энистон в фотосессии для сентябрьского номера журнала InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine

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