Бывший муж Дженнифер Энистон загадочно поздравил ее с 52-летием: "Люблю тебя, Б"

Актеры продолжают общаться даже после расставания

Экс-супруг голливудской актрисы Дженнифер Энистон, которой вчера исполнилось 52 года, Джастин Теру трогательно поздравил ее. Актер сделал это коротко, но настолько мило, так что в восторг пришла не только сама Энистон, но и фанаты. Джастин опубликовал в своем Instagram-аккаунте черно-белую фотографию актрисы, подписав лишь одной буквой ее таинственное прозвище.

Кажется, у Дженнифер Энистон нет бывшего, с которым бы она не сохранила добрые отношения. Поэтому не просто так Джастин Теру оставил смайлик "сердца" на фото и добавил букву "Б" в свое поздравление. Видимо, это прозвище актрисы, о котором знают только ее самые близкие.

Скриншот Instagram

Хоть и некоторые могли подумать, что это скрытое признание в любви, но нет – мы знаем, что Энистон сейчас завидная холостячка, хоть и ходят слухи о ее возобновившемся романе с Брэдом Питтом. Говоря о признаниях, на кону Дня святого Валентина! Но если вы еще не успели построить планы или просто чувствуете себя уставшими под конец недели, чтобы креативить, мы подготовили крутые LOVEхаки, которые помогут вам провести праздник с "изюминкой".

Джен Энистон и Джастин Теру начали встречаться в 2011 году после знакомства на съемках фильма "Жажда странствий". Уже через год пара обручилась, но сыграла свадьбу лишь в 2015 году. Каким бы ни был сладкий брак актеров, в 2018 году они объявили о расставании. Кстати, Джастин младше Дженнифер на три года.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру Фото: Getty Images

Ранее актриса показала экстремальную растяжку.

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