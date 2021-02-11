Эволюция голливудской красотки: как менялась внешность именинницы Дженнифер Энистон

За 31 год на экране актриса почти не изменилась!

11 февраля свой день рождения отмечает культовая голливудская актриса Дженнифер Энистон. Звезде популярного в 90-х сериала "Друзья" исполняется 52 года. В это тяжело поверить, ведь, смотря на Дженнифер, можно сказать, что время пошло ей только на пользу. Некоторые поклонники удивляются, как звезде удается выглядеть на 30 лет!

Было бы романтично, если бы Дженнифер родилась в День всех влюбленных – 14 февраля. Специально к этому празднику мы, к слову, подготовили 14 крутых идей, как его отметить.

Сегодня.Lifestyle предлагают посмотреть, как изменилась внешность Дженнифер Энистон за тридцать один год.

Дженнифер Энистон в 21 год Фото: Getty Images

25-летняя актриса Фото: Getty Images

Стать актрисой Дженнифер Энистон решила еще в 10 лет, когда ее родители развелись. После просмотра на Бродвее комедийного спектакля "Энни" у девочки загорелись глаза и даже отговорки отца не повлияли на выбор ее дальнейшей судьбы. Но будущая звезда столкнулась со сложностями, везде ее сопровождали отказы на кастингах, поэтому ей пришлось подрабатывал продавцом пылесосов.

Именно роль Рэйчел Грин в телесериале "Друзья" принесла ей мировую славу и предложения сниматься в самых культовых фильмах.

Дженнифер Энистон в 1999 году (30 лет) Фото: Getty Images

Звезде Голливуда 35 лет Фото: Getty Images

Дженнифер Энистон – 40 лет Фото: Getty Images

45-летняя кинозвезда (2014 год) Фото: Getty Images

Дженнифер Энистон – 50 лет Фото: Getty Images

Дженнифер Энистон – 51 (2020 год) Фото: Getty Images

Дженнифер Энистон накануне своего дня рождения (2021) Фото: instagram.com/jenniferaniston

Интересно, что ее многолетний и неизменный образ с идеально ровными волосами стал визитной карточкой благодаря оплошности стилиста сериала "Друзья", который отрезал актрисе лишний локон. С тех пор знаменитость не изменяет своему имиджу и выравнивает кучерявые от природы волосы.

Напомним, Дженнифер Энистон в лосинах показала экстремальную растяжку.

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