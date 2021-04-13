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52-летняя Дженнифер Энистон скоро станет мамой – СМИ

Сегодня, 17:24

Дженнифер решилась усыновить ребенка. Голливудская звезда сейчас занимается подготовкой всех необходимых документов для усыновления

На съемках долгожданного эпизода сериала "Друзья" Дженнифер Энистон призналась, что решилась на усыновление. Об этом сообщает издание Closer.

Актриса сейчас занимается документами, чтобы удочерить девочку из мексиканского детского дома Casa Hogar Sion. Процесс усыновления должен завершиться в июне.

Дженнифер Энистон – 50 лет
Дженнифер Энистон – 50 лет
Фото: Getty Images

"Дженнифер почувствовала, что воссоединение "Друзей" – идеальный момент, чтобы сказать о своем решении усыновить ребенка. Хотя девочки уже знали, поскольку они часто видятся. Новость главным образом предназначалась для мужской половины актерского состава, потому что с мальчиками Энистон видится не слишком часто из-за сложного рабочего графика и множества других дел", – рассказал инсайдер.

За время съемок сериала "Друзья" все актеры сблизились. Ведь за десять лет они вместе много чего пережили: развод Энистон и Питта, несколько выкидышей Кортни Кокс.

Отмечается, что актеры из любимого ситкома миллионов поддержали желание Дженнифер Энистон стать мамой.

Ранее мы рассказывали, как менялась внешность Дженнифер Энистон.

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