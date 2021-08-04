52-річна Дженніфер Еністон знялася для обкладинки американського глянцю (фото)

Дженніфер Еністон на обкладинці вересневого номера журналу InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine
На знімках зірка серіалу "Друзі" позує в білому платті з розрізами, блискучому комбінезоні, діловому костюмі з геометричним принтом, яскравих брюках і зеленому светрі з люрексом і хутряними манжетами.
Я отримала величезне задоволення, позуючи в будинку і повертаючись в минуле з усією командою журналу InStyle ... спасибі, що завжди тримайте цю дівчину на стилі.
В інтерв'ю Дженніфер розповіла, що відмовилася від спілкування з друзями, які пропагують проти вакцинації, поділилася, що мала проблеми з ментальним здоров'ям і, звичайно, про саме довге розставання з героєм серіалу "Друзі" Россом.
Дженніфер Еністон в фотосесії для вересневого номера журналу InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine
Дженніфер Еністон в фотосесії для вересневого номера журналу InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine
Дженніфер Еністон в фотосесії для вересневого номера журналу InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine
Дженніфер Еністон в фотосесії для вересневого номера журналу InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine
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Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.