52-річна Дженніфер Еністон знялася для обкладинки американського глянцю (фото)

Актриса стала героїнею вересневого номеру журналу InStyle і дала відверте інтерв'ю

/ Фото: instagram.com/instylemagazine

Дженніфер Еністон знялася для обкладинки американського журналу InStyle . 52-річна актриса, у якої з'явився таємничий коханий , стала героїнею вересневого номера видання.

Дженніфер Еністон на обкладинці вересневого номера журналу InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine

На знімках зірка серіалу "Друзі" позує в білому платті з розрізами, блискучому комбінезоні, діловому костюмі з геометричним принтом, яскравих брюках і зеленому светрі з люрексом і хутряними манжетами.

Я отримала величезне задоволення, позуючи в будинку і повертаючись в минуле з усією командою журналу InStyle ... спасибі, що завжди тримайте цю дівчину на стилі.

В інтерв'ю Дженніфер розповіла, що відмовилася від спілкування з друзями, які пропагують проти вакцинації, поділилася, що мала проблеми з ментальним здоров'ям і, звичайно, про саме довге розставання з героєм серіалу "Друзі" Россом.

Дженніфер Еністон в фотосесії для вересневого номера журналу InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine

Дженніфер Еністон в фотосесії для вересневого номера журналу InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine

Дженніфер Еністон в фотосесії для вересневого номера журналу InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine

Дженніфер Еністон в фотосесії для вересневого номера журналу InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine

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