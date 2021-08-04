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52-річна Дженніфер Еністон знялася для обкладинки американського глянцю (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
4 серпня, 11:22
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Актриса стала героїнею вересневого номеру журналу InStyle і дала відверте інтерв'ю
/ Фото: instagram.com/instylemagazine

Дженніфер Еністон знялася для обкладинки американського журналу InStyle . 52-річна актриса, у якої з'явився таємничий коханий , стала героїнею вересневого номера видання.

Дженніфер Еністон на обкладинці вересневого номера журналу InStyle
Дженніфер Еністон на обкладинці вересневого номера журналу InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine

На знімках зірка серіалу "Друзі" позує в білому платті з розрізами, блискучому комбінезоні, діловому костюмі з геометричним принтом, яскравих брюках і зеленому светрі з люрексом і хутряними манжетами.

Я отримала величезне задоволення, позуючи в будинку і повертаючись в минуле з усією командою журналу InStyle ... спасибі, що завжди тримайте цю дівчину на стилі.

В інтерв'ю Дженніфер розповіла, що відмовилася від спілкування з друзями, які пропагують проти вакцинації, поділилася, що мала проблеми з ментальним здоров'ям і, звичайно, про саме довге розставання з героєм серіалу "Друзі" Россом.

Дженніфер Еністон в фотосесії для вересневого номера журналу InStyle
Дженніфер Еністон в фотосесії для вересневого номера журналу InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine

Дженніфер Еністон в фотосесії для вересневого номера журналу InStyle
Дженніфер Еністон в фотосесії для вересневого номера журналу InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine

Дженніфер Еністон в фотосесії для вересневого номера журналу InStyle
Дженніфер Еністон в фотосесії для вересневого номера журналу InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine

Дженніфер Еністон в фотосесії для вересневого номера журналу InStyle
Дженніфер Еністон в фотосесії для вересневого номера журналу InStyle / Фото: instagram.com/instylemagazine

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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