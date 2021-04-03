Звезда Бриджертонов покинул сериал на пике популярности

Актер Реге-Жан Пейдж не будет сниматься во втором сезоне шоу

Реге-Жан Пейдж, сыгравший роль Саймона Бассета, не появится во втором сезоне "Бриджертонов" – шоу, которое вошло в том самых популярных сериалов на Netflix.

О том, что Пейдж больше не появится в роли герцога Гастингса, сообщили в официальном Instagram-аккаунте "Бриджертонов".

Фото: instagram.com/regejean

"Дорогие читатели, пока все взоры обращены на поиски лорда Энтони Бриджертона своей виконтессы, мы прощаемся с Реге-Жаном Пейджем, который так триумфально сыграл герцога Гастингса", – говорится в заявлении.

Кадр из сериала "Бриджертоны"

Сам Реге-Жан Пейдж не жалеет, что покинул сериал. "Я не ощущаю ничего, кроме волнения за "Бриджертонов", которые продолжают двигаться и завоевывать земной шар. Но также есть ценность того, что эти истории завершаются", — сказал актер.

Старт съемок второго сезона "Бриджертонов" запланирован на весну 2021 года.

Сериал вышел на стриминговой платформе Netflix в декабре 2020 года и мгновенно завоевал любовь зрителей. "Бриджертоны" рассказывает об аристократической семье, в которой свое счастье и любовь ищут сразу несколько ее членов.

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