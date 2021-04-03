Зірка Бріджертонів покинув серіал на піку популярності

Актор Реге-Жан Пейдж не зніматиметься у другому сезоні шоу

Реге-Жан Пейдж, який зіграв роль Саймона Бассета, не з'явиться в другому сезоні "Бріджертонів" – шоу, яке увійшло в топ найпопулярніших серіалів на Netflix.

Про те, що Пейдж більше не з'явиться в ролі герцога Гастінгса, повідомили в офіційному Instagram-акаунті "Бріджертонів".

Фото: instagram.com/regejean

"Дорогі читачі, поки всі погляди звернені на пошуки лорда Ентоні Бріджертона своєї віконтеси, ми прощаємося із Реге-Жаном Пейджем, який так тріумфально зіграв герцога Гастінгса", – йдеться в заяві.

Кадр з серіалу "Бриджертони"

Сам Реге-Жан Пейдж не шкодує, що покинув серіал. "Я не відчуваю нічого, крім хвилювання за "Бріджертонів", які продовжують рухатися і завойовувати земну кулю. Але також є цінність того, що ці історії завершуються", – сказав актор.

Старт зйомок другого сезону "Бріджертонів" запланований на весну 2021 року.

Серіал вийшов на стрімінговій платформі Netflix в грудні 2020 року і миттєво завоював любов глядачів. "Бріджертони" розповідає про аристократичну родину, в якій своє щастя і любов шукають відразу кілька її членів.

А поки ми чекаємо на другий сезон серіалу, пропонуємо подивитися новий випуск YouTube-шоу "Дід Панч та молодь", в якому пенсіонер-влогер розповідає про новий локдаун:

Раніше ми розповідали, чому серіал "Бріджертони" став таким популярним.

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