Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Зірка Бріджертонів покинув серіал на піку популярності

Сьогодні, 11:01

Актор Реге-Жан Пейдж не зніматиметься у другому сезоні шоу

Реге-Жан Пейдж, який зіграв роль Саймона Бассета, не з'явиться в другому сезоні "Бріджертонів" – шоу, яке увійшло в топ найпопулярніших серіалів на Netflix.

Про те, що Пейдж більше не з'явиться в ролі герцога Гастінгса, повідомили в офіційному Instagram-акаунті "Бріджертонів".

Фото: instagram.com/regejean

"Дорогі читачі, поки всі погляди звернені на пошуки лорда Ентоні Бріджертона своєї віконтеси, ми прощаємося із Реге-Жаном Пейджем, який так тріумфально зіграв герцога Гастінгса", – йдеться в заяві.

Кадр з серіалу
Кадр з серіалу "Бриджертони"

Сам Реге-Жан Пейдж не шкодує, що покинув серіал. "Я не відчуваю нічого, крім хвилювання за "Бріджертонів", які продовжують рухатися і завойовувати земну кулю. Але також є цінність того, що ці історії завершуються", – сказав актор.

Читайте також:
Що дивитися на Netflix в лютому – головні фільми і серіали

Старт зйомок другого сезону "Бріджертонів" запланований на весну 2021 року.

Серіал вийшов на стрімінговій платформі Netflix в грудні 2020 року і миттєво завоював любов глядачів. "Бріджертони" розповідає про аристократичну родину, в якій своє щастя і любов шукають відразу кілька її членів.

А поки ми чекаємо на другий сезон серіалу, пропонуємо подивитися новий випуск YouTube-шоу "Дід Панч та молодь", в якому пенсіонер-влогер розповідає про новий локдаун:

Раніше ми розповідали, чому серіал "Бріджертони" став таким популярним.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Хід королеви" став найкращим мінісеріалом на "Золотому глобусі-2021" "Розповідь служниці": вийшов трейлер четвертого сезону. Це революція! (Відео) 20 серіалів, які вам буде соромно дивитися з сім'єю
серіал Бріджертони
Реклама

Новини партнерів

Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк

Популярні статті

Сьогодні, 05:13Психо

Гороскоп на сьогодні 3 квітня для всіх знаків зодіаку: Раків чекає сюрприз

Вчора, 09:00Зірково

Ані Лорак вперше за довгий час опублікувала пісню українською мовою

Вчора, 05:01Психо

Гороскоп на сьогодні 2 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолії, не лінуйтеся!

1 квітняЗірково

Російський співак показав фото Лариси Доліної без фотошопу

1 квітняСмачно

Хочете ідеальних сирників? Запам'ятовуйте лайфхаки від відомих українських кулінарів

1 квітняФаново

Найкращі розіграші на 1 квітня в листуванні і по телефону: велика добірка жартів

1 квітняЗірково

7 першоквітневих комедійних фільмів, які змусять вас реготати

1 квітняЗірково

MONATIK вперше показав обличчя обох синів і кадр розпису в РАГСі з дружиною (фото)

1 квітняСмачно

Католицький Великдень-2021: 5 рецептів святкових страв

1 квітняЗірково

MONATIK – 35: найпопулярніші запити про топового артиста

1 квітняEvents

Прикольні листівки з 1 квітня: відправляйте знайомим і друзям

1 квітняEvents

1 квітня: прикольні картинки і жартівливі привітання в День сміху

31 березняEvents

Свіжі жарти на 1 квітня: як весело і необразливо розіграти друзів

31 березняЗірково

Орбакайте поділилася рідкісним фото Пугачової з дітьми та онуками

31 березняЗірково

Леся Нікітюк прийшла до перукаря на фарбування, а він їй підстриг коси (відео)

31 березняФаново

Привітання з 1 квітня у віршах: прикольні листівки і картинки

Новини партнерів

Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
Больше не скрывает: Асмус рассказала об отношениях с Харламовым
Больше не скрывает: Асмус рассказала об отношениях с Харламовым
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти