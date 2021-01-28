Сериал "Бриджертоны" взорвал Netflix и превзошел "Ведьмака": шоу посмотрело 83 миллиона зрителей

Костюмированная драма об интригах и скандалах аристократов 19 века стала хитом

Новый сериал "Бриджертоны", в котором уже нашли киноляпы, побил все рекорды и лидирует по просмотрам на Netflix. За 28 дней исторический сериал о развратном 19 веке посмотрело 82 миллиона зрителей. Успех шоу превзошел даже хитового "Ведьмака", которого за такой же период посмотрело 76 миллионов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Теперь "Бриджертоны", состоящие из восьми эпизодов – самый популярный сериал в истории Netflix. В каждой стране, где доступен Netflix, кроме Японии, сериал попал в десятку самых просматриваемых.

Дафна Бриджертон Фото: Netflix

Действие сюжета "Бриджертонов" разворачивается в начале XIX века, в эпоху Регентства в Великобритании. В центре внимания – достаточно уважаемая в обществе семья Бриджертонов. Старшая дочь семейства, Дафна Бриджертон, уже повзрослела и родители решают, что самое время ей подумать о замужестве. Дафна начинает поиски жениха, но все ее потенциальные возлюбленные не впечатляют ее.

После очередной неудачи, пребывая в состоянии апатии и уверенности, что она так и останется старой девой, в ее жизни появляется герцог Гастингс. И хотя изначально отношения Дафны и герцога больше напоминают неприязнь, чем симпатию, очень скоро эти двое понимают, что могут быть полезны друг другу. Дафну Бриджертон озаряет гениальная идея, как она может выполнить требования родителей.

А почему на самом деле "Бриджертоны" устроили такой бум – мы рассказали в отдельной статье.

Ранее вышел трейлер сериала о юности Дуэйна "Скалы" Джонсона. Этому шоу тоже предрекают большую популярность.

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