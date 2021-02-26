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"Рассказ служанки": вышел трейлер четвертого сезона. Это революция! (видео)

Сегодня, 14:15

Мы также напомнили, чем закончился третий сезон сериала

Поклонники сериала "Рассказ служанки", ликуйте! Уже 28 апреля на сервисе Hulu выйдет первая серия четвертого сезона проекта! А пока – смотрим трейлер.

В новом видео Джун (Элизабет Мосс) готовится дать отпор деспотичному руководству Галаад. Как говорят создатели сериала, это будет борьба за справедливость, где не обойдется без нескольких жертв.

(А под видео – спойлер, мы напоминаем, чем закончился третий сезон)

Осторожно, спойлер! Если вы еще не смотрели третий сезон (или вообще весь сериал), не рекомендуем вам читать текст ниже.

В последние минуты финала третьего сезона Джун (Элизабет Мосс) истекает кровью из-за огнестрельного ранения после восстания Марты и служанок. Цена была высока, но чудом ей удалось переправить более 100 детей из Галаада в Канаду. Что касается Уотерфордов, их проблемы, похоже, только начались, поскольку они ждут суда за свои военные преступления благодаря теневой сделке Серены (Ивонн Страховски).

Сериал "Рассказ служанки" основан на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд. Это роман-антиутопия об угнетении женщин и стремлении к свободе. По сюжету, действие происходит в будущем в вымышленном тоталитарном государстве — Республике Галаад, представляющей собой религиозную теократию.

Ранее мы писали о том, что вышел тизер мультфильма "Мавка. Лісова пісня".

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