Международный день йоги: история, поздравления и тематические картинки

Помимо Дня летнего солнцестояния, сегодня отмечается Международный день йоги. Если ваши знакомые практикуют занятия йогой, у вас есть повод поздравить их с праздником.

С Днем йоги Фото: Unsplash

Сегодня, 21 июня, в мире отмечается самобытный и относительно молодой праздник – Международный день йоги. Какова его история и значение, а также как можно поздравить йогов с их днем, читайте в нашей статье.

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Международный день йоги: история праздника

Несмотря на многовековую древность самого учения йоги, праздник, который ей посвящен, появился совсем недавно. Международный день йоги на официальном уровне был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2014 года.

Инициатором учреждения праздника стал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это неудивительно, ведь именно эта страна по праву считается родиной йоги, где это учение культивируется издревле.

Также неслучаен выбор даты праздника. Международный день йоги приурочен ко Дню летнего солнцестояния и проводится в самый длинный день в году, 21 июня.

Эту идею поддержали все 175 государств, входящих в Генассамблею ООН. И уже на следующий год День йоги впервые был отпразднован в общемировом масштабе.

Значение праздника йоги

Международный день йоги был учрежден с целью повышения осведомленности мировой общественности о пользе йоги для физического и психологического здоровья, принятия этого образа жизни и философии. В условиях современного мира с огромными нагрузками на психоэмоциональную природу человека именно йога играет важную роль для здоровья людей.

Слово йога в переводе с санскрита означает "соединение" или "связь", которое символизирует соединение тела и сознания как единого целого.

Йога включает в себя достижение гармонии тела и духа, медитации, изучение философии, комплексы физических и дыхательных упражнений, самодисциплину, исследование тайн собственного сознания и психики.

Поздравления и стихи с Международным днем йоги

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Всех, кто йогу уважает

Я сегодня поздравляю,

Философией высокой

Вдохновляться вам желаю.

С Днем йоги Фото: Pinterest

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Поздравляю с Днем йоги и хочу пожелать всегда занимать позу счастливого человека в этой жизни. Пусть йога дарит возможность почувствовать себя увереннее, пусть после занятий душа взлетает высоко к облакам мечтаний, а тело наполняется невероятной бодростью и силой.

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Дарит йога пусть здоровье,

Силы, крепость вам несет,

Равновесие по жизни

И гармонию дает.

С Днем йоги Фото: Pinterest

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Всех любителей асан поздравляем с Днем йоги! Желаем вам найти мир и гармонию с самим собой, направлять жизненную энергию в правильное русло, пусть душа всегда будет полна любовью и добром!

С Днем йоги Фото: Pinterest

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Гибкость, грация, здоровье,

Легкость, стойкость и покой,

Йога дарит радость, счастье,

Чтобы быть в ладах с собой.

С Днем йоги Фото: Pinterest

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