ТОП-10 ошибок новичков в йоге и как их избежать
Пробуете йогу, но вам то занятие "не зашло", то расслабиться не вышло? Может быть, вы неправильно занимаетесь: каких ошибок в йоге нужно избегать – в статье
Йога – практика для тела и души, когда мы учимся тренироваться особым образом и потом расслабляться. Но в йогической практике, как и в любой активности, есть свои правила, без которых не достичь ожидаемого результата. Какие ошибки чаще всего допускают новички в йоге и как их избежать, рассказала йога-тичер, консультант по улучшению качества жизни Елена Лазарева.
Прежде всего важно понимать, что йога – это не панацея от всех бед, и пытаться ею решить проблемы как душевные, так и телесные, да еще без наставника – опасно. В йоге немало опасных асан (поз, упражнений), которые новички без учителя не осилят или выполнят неправильно. Даже занятия онлайн (мол, включу ютуб и буду повторять за тренером) для новичков – это риск неправильно выполненного дыхания и позы, что может навредить здоровью.
Поэтому важно найти своего тичера (учителя, наставника) и желательно позаниматься с ним вживую и только потом переходить к онлайн-занятиям. Их можно проводить с профессиональными учителями, которые дают вам постоянную обратную связь, обсудить свою "историю болезни", перенесенные травмы, те или иные неудобства, которые возникают при выполнении асан.
Помимо этого, часто качественным занятиям мешают простые ошибки, устранив которые, вы заметите колоссальную разницу.
Из-за неудобной, "душной" одежды, которая сковывает движения, может возникнуть ощущение, что дышать тяжело. Также если одежда выполнена из материалов, которые не пропускают воздух, может произойти перегрев.
Поэтому не всегда ваши спортивные шорты или любимая майка подходят: одежда для йоги должна быть удобной, не сковывать движения – но и не болтаться, а еще хорошо тянуться. Сейчас множество брендов выпускают одежду для спорта, в том числе и йоги, она хорошо облегает тело, "дышит" и помогает не отвлекаться.
Если вы впервые пришли на занятия, своего коврика у вас нет, то вам предложат студийный. Но для регулярных занятий как дома, так и в студии лучше иметь собственный. Важный момент – он не должен скользить, руки и ноги должны прилегать к нему плотно.
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Иначе вы можете соскользнуть, упасть и получить травму. Или постоянно придется вытирать вспотевшие руки, поправлять коврик – какая уж тут концентрация и польза от йоги?
Совсем голодным прийти на занятие неправильно: организм должен иметь ресурс, особенно если вы целый день работали и устали. Йога – это не кач в зале, но если вы придете на занятие с полным желудком, то вам трудно будет выполнять асаны. А дыхательные практики – тем более. Поэтому постарайтесь поесть за 2-1,5 часа до занятий. И обязательно берите с собой на тренировку чистую питьевую воду.
И вам не следует молчать, а если уж совсем стесняетесь, то можно подойти к учителю перед началом занятий и сообщить. Нельзя скрывать ваше истинное состояние здоровья от тренера: так вы рискуете получить новую травму или вызвать ухудшение самочувствия. Не молчите и о перенесенных ранее травмах, даже если это было давно.
Опять же, учитель расскажет о промежуточных положениях в асанах, если вы только начинаете и еще не настолько гибки и умелы, как давно практикующие йогу. Но не пытаетесь переплюнуть "стариков" или самого учителя: они тоже когда-то начинали, поэтому выполняйте все в своем темпе. А если какие-то асаны пока вообще вам не под силу – постойте и понаблюдайте.
Если в процессе не просто немного болезненно, а больно и сложно – это значит, что вы близки к травме, а не то, что йога работает. Асаны не делаются через боль, не стесняйтесь задавать вопросы учителю и говорить о вашем состоянии, он поможет разобраться, где норма, а где вы за шаг до травмы.
Если вы будете думать о том, что вам сейчас позвонят с работы, и поглядывать на мобильник каждую минуту, вы не сможете сосредоточиться или расслабиться. То есть вы не "включитесь" в тело, а это будет уже не йога.
Кроме этого, постоянное отвлечение – это путь к тому, чтобы пропустить сигнал о гипернагрузке, не почувствовать болезненность и получить травму.
Дыхание также важно в йоге, как и правильно отстроенная асана. Не пропускайте указания учителя насчет правильности дыхания, ведь именно от этого зависит чуть ли не половина успеха. Возможно, некоторые асаны даются вам тяжело именно потому, что вы не так дышите.
Да, опаздывать на йогу – дело не только приличия или воспитанности. Если вы опоздаете, то пропустите важный месседж о предстоящей практике, настройку на само занятие, на медитацию.
Шавасана — одна из важных асан в йоге, которая выполняется в конце практики и направлена на расслабление. Нужно просто лежать, прислушиваться к тичеру и релаксировать. Казалось бы, что может быть проще, но некоторые или встают и уходят вообще, или лежат с открытыми глазами, разговаривают и тем самым мешают другим. Профессиональные йоги говорят: вся йога-практика – это прелюдия к шавасане, а уйти с нее – пропустить главное.
Напомним, что ранее мы писали о том, как разгрузить свой мозг и зачем медитировать.
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