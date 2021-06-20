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Не навязывать свое мнение и позволять ошибаться: Два совета по воспитанию детей от известных ведущих

Сегодня, 10:47

Ведущие телеканала "Украина" Олег Панюта и Максим Сикора рассказали о главных вещах в отцовстве

Телеведущие Олег Панюта и Максим Сикора с детьми
Телеведущие Олег Панюта и Максим Сикора с детьми
Фото: пресс-служба

Сегодня в Украине отмечают День отца. Этот праздник напоминает нам о важности отцовского воспитания для ребенка, ведь папа играет такую же важную роль в жизни ребенка, как и мама, учит его многим вещам.

Известные ведущие телеканала "Украина" Максим Сикора и Олег Панюта рассказали, по каким принципам они воспитывают своих детей, чему учат и какие ценности закладывают в детях, чтобы они стали хорошими людьми.

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У телеведущего новостей "Сегодня" Максима Сикоры двое детей: 16-летний сын Ростислав, который уже скоро станет студентом, и маленькая дочь Кассия, которой недавно исполнилось 2 года.

Максим Сикора с семьей
Максим Сикора с семьей
Фото: facebook.com/max.sikora.5

Несмотря на то, что телеведущий много работает в кадре, он большое внимание уделяет своим детям. С сыном играют на гитаре и поют, а дочери ведущий помогает познать окружающий мир.

У звездного папы есть несколько принципов по воспитанию детей. Он никогда не навязывает детям свою точку зрения, так как считает, что так у них никогда не появится собственное понимание. А еще он уверен, что уникальность своих детей надо только подпитывать, и тогда они обязательно достигнут успеха.

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"Дети – ваше отражение. То есть все хорошее и плохое, что у вас в привычках – в конце концов будет подхвачено. Поэтому как можно скорее становитесь идеальным и предоставляйте правильный пример. Это – своеобразное программирование, менторство. Ибо гораздо эффективнее словесных требований – показывать. И быть рядом, когда ребенок начнет делать собственные успехи в своей пока маленькой жизни. Поэтому отцовство – это не только чудо рождения, это – прежде всего способность вырастить, воспитать, привить ценности", – отметил Максим Сикора.

Олег Панюта с семьей
Олег Панюта с семьей
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

У телеведущего информационного еженедельника "Сьогодні. Підсумки" Олега Панюты тоже двое детей: взрослый сын Антон и дочь Анна, которая учится в школе. В воспитании звездный папа руководствуется двумя принципами. Первый – он никогда не заставляет детей делать то, что им не нравится. И второй – на собственном примере показывает детям, как нужно поступать.

Также у ведущего есть правило всегда советоваться с дочкой в ​​любых вопросах и давать ей возможность самой принять решение. Вместе они проводят много времени, готовят разнообразные вкусности и разговаривают на разные темы.

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"Ох, как бы мне хотелось, чтобы мои дети не повторяли моих ошибок! Чтобы впитывали в себя только полезное, действительно важное: любовь и уважение к ближнему, уважение к родным людям! Но, я не в силе этого сделать принужденно. Поэтому очень надеюсь: делая так сам – стану хотя бы одним из примеров, ориентиром для них – как надо сделать. Недаром говорят: воспитывать ребенка надо, когда он лежит поперек кровати, а не вдоль. И каждый миг, проведенный с детьми, усиливает мои стремления. Говорите с детьми, интересуйтесь их жизнью, не бойтесь посоветовать! Они вам за это отблагодарят. Возможно, не сразу. Но в том и родительская мудрость – не ждать мгновенной отдачи, закладывая детям важные жизненные ценности", – отметил Олег Панюта.

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