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Почему нужно забить на диеты: опыт украинских телеведущих

Сегодня, 14:58

Анна Панова и Марина Кухар советуют не впадать в крайности и выбирать сбалансированное питание

После праздничных банкетов и с приближением пляжного сезона многие из нас задумываются о методах борьбы с лишними килограммами и пытаются за три дня похудеть на 5 кг. Один из самых популярных, но опасных для здоровья методов – диета.

Телеведущие Анна Панова и Марина Кухар по собственному опыту знают, что поддерживать себя в хорошей форме помогает именно сбалансированное питание.

"Потерять набранные за праздники 2-3 килограмма несложно, если в течение недели отказываться от быстрых углеводов, а ужин заменить стаканом кефира или овощным салатом на оливковом масле. И не нужно истязать себя диетами! Резкие ограничения после "пищевого разгула" – сплошной стресс", – отметила Анна Панова.

Фото: instagram.com/annapanova

Важно научиться прислушиваться к потребностям своего организма. Так Марина Кухар смогла вывести для себя несколько простых правил в питании, которые постепенно превратились в привычки.

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Поскольку ведущая утренних выпусков новостей просыпается до рассвета – признается, что категорически не может завтракать. Поэтому нашла способ, как меньше вредить организму любимым утренним кофе. Способ простой – чайную ложку черного тмина запить стаканом воды. Можно употреблять в течение месяца, затем пару месяцев перерыв.

Фото: instagram.com/maryna.kukhar

"Еще одна из полезных привычек – отказаться от мяса – полностью или частично, это уж как кому нравится. Я ем действительно много овощей и фруктов. А еще сезонные ягоды, сыры и кисломолочные продукты – всегда под рукой вместо перекусов. По способу приготовления – блюда лучше запекать, чем жарить", – рассказала Марина Кухар.

Ведущие уверены, что самое важное в формировании рациона – заботиться о своем здоровье. Истощение диетами, как и переедание – никому не пойдут на пользу.

"Я никогда не сидела на диетах. Безусловно, нужно любить свое тело даже с лишними килограммами. Но если мы себя любим, то насыщаем свой организм полезными продуктами и не забываем о разумных физических нагрузках", – поделилась Анна Панова.

Марина Кухар добавляет, что все, что мы делаем, должно дарить удовольствие. И еда в первую очередь.

Ранее мы рассказывали, как начать правильно питаться: 11 важных советов.

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