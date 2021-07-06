Жюри Каннского кинофестиваля-2021 во главе со Спайком Ли прибыли на набережную Круазетт (фото)

Уже через несколько часов во Дворце фестивалей на набережной Круазетт состоится торжественная церемония открытия Каннского кинофестиваля

Жюри Каннского кинофестиваля-2021 / Фото: Getty Images

Совсем скоро в Каннах развернется красная дорожка, где звезды со всего мира будут позировать перед вспышками камер, а затем отправятся на просмотр фильма-открытия. Кстати, в этом году 74-йКаннский кинофестиваль откроет кинолента "Аннетт". А пока все в ожидании долгожданной церемонии открытия, в Каннах уже начался фотоколл, где жюри и знаменитости появляются еще не в смокингах и платьях, а в casual-образах.

О прибытии жюри во главе с оскароносным режиссером и актером Спайком Ли сообщили в официальном Instagram-аккаунте кинофестиваля.

Напомним, что в этом году в состав жюри кинофестиваля вошли: режиссер Мати Диоп, которая получила Гран-при фестиваля в 2019 году за фильм "Атлантика", Джессика Хауснер, чей фильм "Малыш Джо" тоже был в программе, актриса Мелани Лоран, которая снималась в "Бесславных ублюдках" Квентина Тарантино. Вместе с ними оценивают картины режиссер Клебер Мендонса Фильо, актер Тахар Рахим, актриса Мэгги Джилленхол и южнокорейский актер Сон Канг Хо.

Спайк Ли и Мелани Лоран / Фото: Getty Images

Представительницы жюри прибыли на фотоколл в стильных летних нарядах.

Слева направо: актриса Мэгги Джилленхол, режиссеры Джессика Хаузнер и Мати Диоп, актриса Мелани Лоран, певица Милен Фармер / Фото: Getty Images

На фотоколл прибыла и специальная гостья церемонии открытия – актриса Джоди Фостер, с которой Спайк Ли уже успел радостно побеседовать. В этом году актриса получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в знак "признания ее выдающегося актёрского пути и уникальной личности со скромной, но приверженной позицией к главным проблемам нашего времени".

Спайк Ли и актриса Джоди Фостер из "Молчания ягнят" / Фото: Getty Images

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