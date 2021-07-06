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Жюри Каннского кинофестиваля-2021 во главе со Спайком Ли прибыли на набережную Круазетт (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
6 июля, 17:12
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Уже через несколько часов во Дворце фестивалей на набережной Круазетт состоится торжественная церемония открытия Каннского кинофестиваля
Жюри Каннского кинофестиваля-2021
Жюри Каннского кинофестиваля-2021 / Фото: Getty Images

Совсем скоро в Каннах развернется красная дорожка, где звезды со всего мира будут позировать перед вспышками камер, а затем отправятся на просмотр фильма-открытия. Кстати, в этом году 74-йКаннский кинофестиваль откроет кинолента "Аннетт". А пока все в ожидании долгожданной церемонии открытия, в Каннах уже начался фотоколл, где жюри и знаменитости появляются еще не в смокингах и платьях, а в casual-образах.

О прибытии жюри во главе с оскароносным режиссером и актером Спайком Ли сообщили в официальном Instagram-аккаунте кинофестиваля.

Напомним, что в этом году в состав жюри кинофестиваля вошли: режиссер Мати Диоп, которая получила Гран-при фестиваля в 2019 году за фильм "Атлантика", Джессика Хауснер, чей фильм "Малыш Джо" тоже был в программе, актриса Мелани Лоран, которая снималась в "Бесславных ублюдках" Квентина Тарантино. Вместе с ними оценивают картины режиссер Клебер Мендонса Фильо, актер Тахар Рахим, актриса Мэгги Джилленхол и южнокорейский актер Сон Канг Хо.

Спайк Ли и Мелани Лоран
Спайк Ли и Мелани Лоран / Фото: Getty Images

Представительницы жюри прибыли на фотоколл в стильных летних нарядах.

Слева направо: актриса Мэгги Джилленхол, режиссеры Джессика Хаузнер и Мати Диоп, актриса Мелани Лоран, певица Милен Фармер
Слева направо: актриса Мэгги Джилленхол, режиссеры Джессика Хаузнер и Мати Диоп, актриса Мелани Лоран, певица Милен Фармер / Фото: Getty Images

На фотоколл прибыла и специальная гостья церемонии открытия – актриса Джоди Фостер, с которой Спайк Ли уже успел радостно побеседовать. В этом году актриса получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" в знак "признания ее выдающегося актёрского пути и уникальной личности со скромной, но приверженной позицией к главным проблемам нашего времени".

Спайк Ли и актриса Джоди Фостер из "Молчания ягнят"
Спайк Ли и актриса Джоди Фостер из "Молчания ягнят" / Фото: Getty Images

Смотрите в сюжете об итогах Одесского кинофестиваля-2020:

Ранее мы рассказали о 10 лучших фильмов Каннского кинофестивал за всю его историю.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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"В это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины"

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