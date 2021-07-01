Впервые в истории церемония закрытия Одесского кинофестиваля пройдет на Потемкинской лестнице

В этом году каждый желающий сможет вживую увидеть вручения наград лауреатам Национального конкурса ОМКФ-2021

Опен-эйр на Потемкинской лестнице / Фото: bessarabia.in.ua

Торжественная церемония закрытия 12-го Одесского международного кинофестиваля, который пройдет с 14 по 21 августа, впервые в истории состоится под открытым небом на Потемкинской лестнице.

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Как сообщает пресс-служба ОМКФ, вручать награды на этой знаменитой локации будут в таких номинациях: Гран-при фестиваля "Золотой Дюк" по результатам зрительского голосования, "Лучший украинский полнометражный фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая актерская работа", "Лучший украинский короткометражный фильм", Дипломы Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.

"12-й Одесский международный кинофестиваль сфокусирован на украинском кино, а следовательно победителей этого года будут определять именно в Национальном конкурсе. Поэтому для нас было важным разделить это торжественное событие со зрителями, которые станут свидетелями триумфа украинского кинематографа. Накануне празднования 30-летия независимости страны каждый желающий сможет убедиться, что украинское кино не просто существует, а растет, развивается и побеждает", – отметила исполнительный директор кинофестиваля Анна Мачух.

Фильмом-закрытием 12-го ОМКФ станет лента Малыш Чарли Чаплина, которой в этом году исполняется 100 лет. Показ фильма состоится в заключительный день фестиваля 21 августа на Потемкинской лестнице. Бесплатный показ будет сопровождать Одесский симфонический оркестр.

Кадр из фильма Чаплина "Малыш" / Фото: Imdb.com

Немая комедийная драма "Малыш" – это первая полнометражная режиссерская работа Чарли Чаплина, к которой он написал сценарий, выступил продюсером и сыграл главную роль. Это история о маленьком ребенке, которого после рождения бросила мать. Мальчика случайно находит бродяга, который начинает заниматься малышом и учить его всему, что знает сам. Сюжет фильма во многом основан на воспоминаниях о детстве самого Чаплина.

Показ будет сопровождать одесский симфонический оркестр. Ведь, как говорил Чарли Чаплин, который и сам владел игрой на музыкальных инструментах, "ритм – основа всего юмора".

Смотрите в сюжете, как открылся Одесский кинофестиваль в 2019 году:

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