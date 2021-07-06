5 крутых фильмов с Сильвестром Сталлоне. Знаменитому Рокки – 75 лет

Сегодня отмечает свой день рождения "звезда" мирового кинематографа, обладатель многих кинонаград и кинопремий, американский актёр – Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне / Фото: Getty Images

За свою кинокарьеру Сталлоне, который сделает еще 20 серий про Рокки, снялся в более чем 50 фильмах и является одним из самых трудолюбивых актеров Голливуда. Он также пишет сценарии, продюсирует и снимает кино. И хотя Сталлоне был три раза номинирован на "Оскар" за роль Рокки Бальбоа в культовом фильме, а также за написание сценария, заветную статуэтку он пока не получил. Впрочем, он уже является счастливым обладателем других крутых премий, включая "Сатурн", "Золотой глобус" и Critics Choise Movie Awards, а также одним из самых влиятельных среди знаменитостей Голливуда.

Сегодня Сильвестру 75 лет, но он вовсе не собирается на отдых. Актёр в прекрасной физической форме, регулярно посещает тренировки, и, надеемся, обдумывает новые проекты, которые его поклонники ждут с нетерпением. Тем более, что на 2021 год запланирован выход фантастической драмы "Самаритянин".

"Рокки"

Фильм рассказывает историю боксёра-неудачника, который работает изо дня в день коллектором и дерется в клубах низкого уровня за мизерные гонорары. Тренер считает его бестолковым боксёром, а многие просто насмехаются над ним. Рокки влюблён в Адриану Пеннино, очень застенчивую девушку, за которой он успешно ухаживает. Но однажды боксёр-тяжеловес, чемпион мира наугад выбирает Рокки как оппонента для раунда. С этого момента Рокки понимает, что он не настолько бесполезен. Теперь перед ним достойный соперник и у него есть шанс доказать, что он достоин уважения.

"Крид 2"

Аполло Крид – профессиональный боксёр, тренер, предприниматель. Он друг и оппонент Рокки Бальбоа, отец Адониса Крида. По сюжету фильма, Адонис недавно стал чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе и тренируется под руководством легендарного Рокки. У Адониса есть любимая девушка Бьянка, с которой он хочет создать семью и делает ей предложение. Но возвращается заклятый противник Адониса и враг всей его семьи – бывший советский чемпион Иван Драго, который тридцать три года назад убил на ринге его отца. После трагедии с отцом Адониса, Рокки поквитался за отца Крида, и нанёс такое поражение Ивану, что разрушил его карьеру. Но, у Ивана есть сын Виктор, тоже боксёр, руками которого чемпион хочет отомстить. Адонис соглашается выступить на ринге под громким названием "Адонис против Драго".

"Неудержимые"

Отряд элитных наёмников "Неудержимые" выполняет самые разнообразные задания. Им доверяют свержение диктаторов, спасение заложников… Однажды некто по имени "Храм" нанимает их для ликвидации генерала Гарзы, который правит небольшим латиноамериканским островом Вилена. Когда неудержимые прибывают с разведывательной целью, они понимают, что мишень не генерал, а бывший сотрудник ЦРУ Джеймс Монро, который руководит производством наркотиков на острове.

"Забойный реванш"

Героев спортивной комедии Генри Шарпа по прозвищу "Бритва" (Сильвестр Сталлоне) и Билли Макдоннена, по прозвищу "Малыш" (Роберт Де Ниро), двух старых соперников, уговаривают вернуться на ринг. Это должна быть юбилейная финальная битва, спустя тридцать лет после их последнего поединка. Но соперники они не только по рингу, а и по любовному фронту. Обоим уже за шестьдесят, а вот боевой дух, как у молодых.

"Кобра"

Действие боевика разворачивается в Лос-Анджелесе, где ежегодно лишь растет количество преступлений. Полиция не может справиться со злодеями, которые становятся все более беспощадными. Когда дело совсем выходит из-под контроля и во время захвата супермаркета гибнет мальчик, детектив Монт приказывает вызвать профессионала в ликвидации преступников, лейтенанта Мариона Кобретти, по прозвищу Кобра. Ему поручают разобраться в череде загадочных убийств женщин и детей, и Кобра приступает к расследованию со своим напарником.

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