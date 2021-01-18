Жизнь украинской семьи под обстрелами покорила американцев

Украинцам показывают кино о Донбассе, покорившее американцев

Вышел нашумевший документальный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" о жизни семьи в прифронтовом городке, который теперь можно посмотреть онлайн на OLL.TV. Режиссер киноленты – Ирина Цилык, получила награду на престижном кинофестивале Sundance Film Festival за лучшую режиссуру.

Кадр из фильма "Земля голубая, будто апельсин" Фото: dzygamdb.com

Сюжет

Фильм рассказывает о семье из Красногоровки, что в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются шестой год. 36-летняя Анна и ее четверо детей остались в городе, часть которого превратилась в руины. Они часто прячутся от обстрелов в подвале, но стараются не терять надежду. Чтобы хоть как-то отвлечься от окружающей сюрреалистической действительности, герои снимают любительский фильм о своей жизни.

Интересные факты о фильме:

Фильм стал дебютным для Украины на Sundance, крупнейшем американском кинофестивале независимого кино, и сразу же триумфальным – выиграл награду за лучшую режиссуру в категории мировой документалистики.

Европейская премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале, а украинская – на Docudays UA, где стала лучшим фильмом Национального и Международного конкурса. В общей сложности фильм объездил более 70 фестивалей и получил 19 престижных наград.

Фильм демонстрирует жизнь семьи в прифронтовой зоне без пропаганды и преувеличений.

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