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Сериал "Ванда/Вижен" стартовал с высокими рейтингами: почему о нем все говорят

Сегодня, 20:25

Сериал сравнивают с "Шоу Трумана" и "Плезантвилем"

В Сети уже можно посмотреть первые эпизоды сериала "Ванда/Вижен" от Marvel. Это первый многосерийный проект студии, который вышел на Disney+ после перезапуска вселенной. Главные роли в шоу исполнили Элизабет Олсен и Пол Беттани, которые снимались в "Мстителях".

Согласно статистике портала Rotten Tomatoes, "Ванда/Вижен" стартовал с рейтингом 94 процента, а его средний балл на Metacritic составляет 75/100. Сериал уже получил высокие отзывы и оценки критиков, а мы сейчас вкратце расскажем, о чем он.

Сериал "Ванда/Вижен"
Сериал "Ванда/Вижен"
Фото: Disney

О чем сериал "Ванда/Вижен"

Действия шоу разворачиваются после событий, показанных в "Мстителях: Финал", когда Танос был побежден, Тони Старк погиб, а Капитан Америка отдал щит Соколу (эту историю нам покажут в сериале "Сокол и Зимний солдат", который также совсем скоро выйдет на Disney+).

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Кто такие Ванда и Вижен

Ванда, она же Алая Ведьма, впервые появилась в сцене после титров "Первый Мститель: Другая война". Она уроженка выдуманной страны Соковии, откуда вместе с братом-близнецом Пьетро Максимофф попала в руки террористической организации Гидра. После Ванда примкнула к команде Мстителей, и между ней и Виженом завязались романтические отношения.

Вижен в кинематографической вселенной Марвел является роботом-андроидом, созданным Альтроном в фильме "Мстители: Эра Альтрона". Позже он был выкраден Мстителями и доработан Тони Старком и Брюсом Беннером. Вижен очень сильный и интеллектуальный андроид, который еще и хранитель Камня разума.

Почему стоит посмотреть сериал "Ванда/Вижен"

Во-первых сериал хвалят за отличную стилизацию под старые американские ситкомы и актерскую работу. В каждом эпизоде зрителей переносят в новое десятилетие, что меняет подачу картинки, стилистику всей серии, вступительных титров и музыкального сопровождения.

Скриншот из видео

В шоу прослеживаются визуальные намеки на "Шоу Дика Ван Дайка", "Моя жена меня приворожила", "Мэри Тайлер Мур", "Семейке Брэди" и т.д.

Кинокритики отмечают, что сюжет "Ванда/Вижен" притягивает неизвестностью, так как порой сами герои не понимают в какой реальности они находятся.

ВандаВижен смотреть трейлер онлайн:

Ранее мы также рассказывали о самых ожидаемых сериалах января.

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