Життя української сім'ї під обстрілами підкорила американців

Українцям показують кіно про Донбас, яке підкорило американців

Вийшов гучний документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" про життя сім'ї в прифронтовому містечку, який тепер можна подивитися онлайн на OLL.TV. Режисерка кінострічки – Ірини Цілик, отримала нагороду на престижному кінофестивалі Sundance Film Festival за найкращу режисуру.

Кадр з фільму "Земля блакитна, ніби апельсин" Фото: dzygamdb.com

Сюжет

Фільм розповідає про сім'ю з Красногоровки, що в "червоній зоні" Донбасу, де військові дії тривають шостий рік. 36-річна Анна та її четверо дітей залишилися в місті, частина якого перетворилася на руїни. Вони часто ховаються від обстрілів в підвалі, але намагаються не втрачати надію. Щоб хоч якось відволіктися від навколишньої сюрреалістичної дійсності, герої знімають аматорський фільм про своє життя.

Цікаві факти про фільм :

Фільм став дебютним для України на Sundance, найбільшому американському кінофестивалі незалежного кіно, і відразу ж тріумфальним – виграв нагороду за кращу режисуру в категорії світової документалістики.

Європейська прем'єра картини відбулася на Берлінському кінофестивалі, а українська – на Docudays UA, де стала найкращим фільмом Національного та Міжнародного конкурсу. В цілому фільм об'їздив понад 70 фестивалів та отримав 19 престижних нагород.

Фільм демонструє життя сім'ї в прифронтовій зоні без пропаганди та перебільшень.

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