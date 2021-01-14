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Самые ожидаемые украинские фильмы 2021 года

Сегодня, 15:02

Рассказываем, что стоит посмотреть на больших экранах в этом году

2021-й обещает нам много крутых украинских кинопремьер. На экраны выйдет один из самых дорогих фильмов в истории украинского кино "Довбуш", мистический хоррор, спортивная драма или возвращение в криминальные 90-е – в общем, зрителям точно будет что посмотреть.

Программный консультант Одесского международного кинофестиваля Алик Шпилюк поделился с Сегодня.Lifestyle десяткой самых ожидаемых картин, о которых обязательно будут говорить в ближайшее время.

"Довбуш"

Кадр из фильма "Довбуш"
Кадр из фильма "Довбуш"
Фото: пресс-служба

Режиссер: Олесь Санин

Еще задолго до своего выхода историко-приключенческая драма Олеся Санина успела наделать шума. Ведь "Довбуш" – один из самых дорогих фильмов, которые были сняты в истории украинского кино. По словам режиссера, финальный бюджет ленты составил около 100 млн грн.

Действие драмы "Довбуш" разворачивается в первой половине XVIII века в Карпатских горах. Именно здесь Олекса Довбуш живет, любит и ведет борьбу за судьбу своего народа. Картина изображает жизнь Довбуша на основе украинских и польских документов. Но режиссер фильма Олесь Санин уверяет, что это будет современная и актуальная картина.

"Посторонний"

Кадр из фильма "Посторонний"
Кадр из фильма "Посторонний"
Фото: пресс-служба

Режиссер: Дмитрий Томашпольский

Фильм "Посторонний" еще не добрался широких украинских экранов, а уже успел побывать на 20 международных кинофестивалях: от Южной Кореи, Канады и США до Колумбии, Норвегии и Португалии. Кинокартина получила 11 наград.

Судя по всему, международному жюри пришлась по вкусу мистическая лента с несколькими сюжетными линиями. В одной из них речь идет о команде по синхронному плаванию, которая неожиданно исчезает под водой прямо во время выступления в бассейне. Во второй – из ванной комнаты без окон и с закрытыми дверями исчезает пациентка санатория. Дело расследует инспектор Глуховская, у которой за всю карьеру не было ни одного нераскрытого дела. Любители мистики и хорроров не останутся равнодушными.

"Клондайк"

Кадр из фильма "Клондайк"
Кадр из фильма "Клондайк"
Фото: пресс-служба

Режиссер: Марина Эр Горбач

Киевлянка Марина Эр Горбач уже знакома зрителям ОМКФ. В сентябре ее совместная с Мехметом Бахадыром Эром работа "Омар и мы" была доступна для онлайн-просмотра в рамках программы "Фестиваль фестивалей" 11-го ОМКФ. Новая картина режиссера "Клондайк" связана с одним из самых драматических событий последних лет – катастрофой самолета рейса МН-17, которая произошла в июле 2014 года. Социальная драма сосредотачивается на жизни семьи, перед которой встал вопрос, возможно ли совместное будущее у людей с разным прошлым.

"С завязанными глазами"

Кадр из фильма "С завязанными глазами"
Кадр из фильма "С завязанными глазами"
Фото: пресс-служба

Режиссер: Тарас Дронь

Психологическая спортивная драма "С завязанными глазами" победила на Варшавском кинофестивале и есть надежда, что в 2021 году ее увидит и украинский зритель. События фильма разворачиваются после окончания войны на востоке Украины. В центре истории – Юля, боец смешанных единоборств, которая потеряла на войне жениха. Она уходит из спорта и пытается сбросить с себя роль вдовы военного, которую навязывает окружение.

Интересно, что сценарий фильма создан на основе реальной истории. А исполнительница главной роли Марина Кошкина выполнила все бои без дублеров, поскольку полгода проходила специальную подготовку.

"Этот дождь никогда не закончится"

Кадр из фильма "Этот дождь никогда не закончится"
Кадр из фильма "Этот дождь никогда не закончится"
Фото: пресс-служба

Режиссер: Алина Горловая

Документальная картина Алины Горловой переносит зрителей в путешествие с 20-летним Андреем Сулейманом. Когда парень был подростком, его семья приехала в Украину, убегая от войны в Сирии. Вскоре на востоке Украины начинаются боевые действия и Андрей становится волонтером Красного Креста. Но после смерти отца парень решает похоронить его на родине. Туда с героем отправляется и вся съемочная группа фильма. По словам режиссера Алины Горловой, иногда им приходилось рисковать жизнью ради съемок, которые длились 4 года.

"Плохие дороги"

"Плохие дороги"
"Плохие дороги"
Фото: пресс-служба

Режиссер: Наталья Ворожбит

Для драматурга Натальи Ворожбит кино – не новая территория. Она написала сценарии нескольких фильмов, но режиссером стала впервые. Собственно, "Плохие дороги" – это экранизация одноименной пьесы Натальи. Ленту уже увидели зрители на Венецианском кинофестивале, где кинолента получила приз как "самый инновационный фильм конкурса".

"Плохие дороги" состоят из пяти новелл о жителях Донбасса и о военных, жизнь которых проходит по обе стороны от линии разграничения. В каждой истории раскрыты различные аспекты абсурдности бытия. При этом все новеллы так или иначе объединении темой дорог.

К сожалению, этот фильм стал одной из последних работ известного продюсера Юрия Минзянова, который в ноябре прошлого года ушел от нас.

"Носорог"

Кадр со съемок фильма "Носорог"
Кадр со съемок фильма "Носорог"
Фото: пресс-служба

Режиссер: Олег Сенцов

Впервые о проекте услышали еще в 2013 году, когда фильм получил госфинансирование, но из-за незаконного заключения режиссера производство картины отложили. После освобождения из российской колонии Олег Сенцов взялся за съемки ленты и в 2021 году ее наконец могут увидеть зрители.

"Носорог" переносит нас назад в 90-е. Герой возвращается в воспоминания о бандитизме и его разрушительном воздействии на семью и жизнь человека. Криминальная драма Олега Сенцова поднимает именно тот социальный аспект, который снова становится актуальным, учитывая сегодняшнюю повестку дня.

"Стоп-Земля"

Кадр из фильма "Стоп-Земля"
Кадр из фильма "Стоп-Земля"
Фото: пресс-служба

Режиссер: Катерина Горностай

29-летнюю Екатерину Горностай считают одним из самых перспективных украинских авторов благодаря ее особому стилю и манере съемок. Режиссер отталкивается от правдивого изображения, передавая жизнь без наигранности. В фильме "Стоп-Земля" задействованы непрофессиональные актеры, ведь таким образом эффект убедительности становится более мощным. Для этого в проект привлекли школьников, которые на протяжении нескольких недель учились искусству игры. Но прежде всего это история о переживаниях, которым подвластны подростки, о дружбе, любви и о себе в этом мире.

"Отблеск"

"Отблеск"
"Отблеск"
Фото: пресс-служба

Режиссер: Валентин Васянович

В прошлом году имя Валентина Васяновича стало знакомо многим украинцам. Его мощная и безжалостная антиутопия "Атлантида" не оставила равнодушным никого. Сначала фильм стал лучшим на Венецианском кинофестивале в секции "Горизонты" в 2019-м, а осенью получил "Золотого Дюка" 11-го ОМКФ. Новый фильм режиссера "Отблеск" участвовал в Berlinale Co-production Market в пределах 70-го Берлинского кинофестиваля, где стал одним из лучших проектов. В фильме внимание сосредотачивается на теме смерти. Герои знакомятся с понятием конечности человеческой жизни и его осознанием.

"Я и Феликс"

Кадр из фильма "Я и Феликс"
Кадр из фильма "Я и Феликс"
Фото: пресс-служба

Режиссер: Ирина Цилык

Еще не улеглись эмоции от документального фильма Ирины Цилык "Земля голубая, будто апельсин", как режиссер почти готова представить свой игровой полнометражный дебют "Я и Феликс". Собственно, Цилык взялась за экранизацию еще не опубликованного романа Артема Чеха "Кто ты такой?". Действие фильма "Я и Феликс" разворачивается в 90-е годы. Именно на этот период пришлось взросление мальчика Тимофея. Мятежные времена, когда царил криминал, беззаконие и бедность, показанные сквозь призму детского мировосприятия, вызывают большой интерес к фильму.

Это далеко не полный перечень того, что стоит успеть увидеть в 2021 году, ведь в прокат должен выйти копродукционный триллер "Пик страха", спортивная биографическая драма "Пульс", байопик "Другой Франко", лауреат "Приза зрительских симпатий" 11-го ОМКФ "Виктор_Робот" и многие другие.

Также мы ранее поделились обзором самых ожидаемых фильмов от Netflix в этом году.

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