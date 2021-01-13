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Самые ожидаемые фильмы Netflix в 2021 году

Сегодня, 16:05

Стриминг-платформа будет еженедельно выпускать по фильму

В этом году у киноманов вряд ли будут причины грустить, потому что стриминговый сервис Netflix решил окончательно завоевать внимание зрителей и выпускать каждую неделю по новому фильму. А изюминкой станет участие звездных актеров в кинолентах. На экранах в новых амплуа вы увидите Леонардо Ди Каприо, Сандру Буллок, Дуэйна "Скалу" Джонсона, Райана Рейнольдса, Галь Гадот, Мерил Стрип, Идриса Эльбу, Зендаю и других.

Рассказываем, какие фильмы стали самыми ожидаемыми на Netflix в 2021 году.

"Раскопки"

Дата премьеры: 15 января.

Драматический фильм по одноименной новелле Джона Престона, вышедшей в 2007 году. Действие сюжета разворачивается в 1938 году. Богатая вдова Эдит Притти проводит археологические раскопки в своем родовом имении в Саттон-Ху. Для поиска предполагаемых сокровищ она нанимает известного археолога-любителя Бэзила Брауна. Но результаты раскопок превосходят все ожидания героев, а их личная драма разворачивается на фоне нависшей над миром Второй мировой войны.

"Малкольм и Мари"

Дата премьеры: 5 февраля

Один из самых ожидаемых фильмов года – драма со звездой "Человека паука" и "Эйфории" Зендаей и звездой "Тенета" Джоном Дэвидом Вашингтоном. По сюжету, главные герои – режиссер и его девушка, оказались вместе после премьеры. Они ожидают вердикта критиков и обсуждают свои непростые отношения, где ревность, страсть, обиды, разочарование были частыми гостями.

Фильм был снят во время локдауна в прошлом году, а на съемках присутствовало всего несколько человек.

"Красное уведомление"

Дата премьеры: 2021 год

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Красное уведомление"
Фото: Скриншот из YouTube

Комедийный боевик о грозном агенте Интерпола с актерским составом мечты – Дуэйном Джонсоном, Галь Гадот и Райаном Рейнольдсом. По сюжету, чтобы выследить и поймать опасного преступника, специализирующегося на предметах искусства, Интерпол выпускает "красное уведомление". Поиски преступника начинает грозный и опытный агент Интерпола, которого играет Дуэйн Джонсон. А роль величайшего вора в мире искусства исполнила очаровательная Галь Гадот. Нелегко будет герою Дуэйна выполнить свое задание.

"Блондинка"

Дата премьеры: 2021 год.

Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
Фото: Getty Images

Биографическая драма, авторский взгляд на жизнь самой знаменитой блондинки Голливуда – Нормы Джин Бейкер, известной миру как Мэрилин Монро. Простая девочка из Калифорнии, обладающая природным обаянием, наделенная талантами, смогла стать секс-символом всей Америки. Несчастливое детство, путь в Голливуд тоже не из легких, сложная личная жизнь, отсутствие детей. Связь с кланом Кеннеди привела актрису к преждевременной смерти, обстоятельства которой до сих пор до конца не раскрыты.

"Не смотри вверх"

Дата премьеры: 2021 год.

Кадр из фильма "Не смотри вверх"
Кадр из фильма "Не смотри вверх"
Фото: Скриншот из YouTube

Американская комедия с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях. Однажды два астронома обнаруживают, что в сторону Земли летит метеорит. Он в состоянии уничтожить Землю, а произойти это должно по их расчетам примерно через шесть месяцев. И они решают отправиться в тур, чтобы встретиться с как можно большим количеством представителей СМИ и предупредить человечество о грозящей всем опасности.

"Пиноккио"

Дата премьеры: 2021 год.

Постер к фильму "Пиноккио" (2021)
Постер к фильму "Пиноккио" (2021)
Фото: filmaffinity.com

Экранизация сказки "Пиноккио" лауреатом двух "Оскаров" за ленту "Форма воды" Гильермо Дель Торо. Кукольный музыкальный фильм снят в стиле дарк-фэнтези, в основе которого всем известный роман "Приключения Пиноккио" Карло Коллоди. Действия фильма происходят в 30-е годы, период развития фашизма в Италии. На экране зрители увидят настоящий дрим-каст – Тильда Суинтон, Юэн Макгрегор, Кейт Бланшетт и Кристоф Вальц в главных ролях.

"Будка поцелуев 3"

Кадр из фильма "Будка поцелуев 3"
Кадр из фильма "Будка поцелуев 3"
Фото: Скриншот из YouTube

"Всем парням, которых я любила раньше 3"

Кадр из фильма "Всем парням: P.S. Я люблю тебя"
Кадр из фильма "Всем парням: P.S. Я люблю тебя"
Фото: themoviedb.org

Ранее мы рассказали о главном сериальном хите декабря – сериале "Бриджертоны" и разузнали, почему он устроил такой бум.

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