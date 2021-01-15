Вышла главная международная сенсация украинского кино

"Раскрашенную птицу", которая завоевала любовь зрителей по всему миру, увидят и украинцы

С сегодняшнего долгожданный фильм "Раскрашенная птица", который номинировали на европейский "Оскар", доступен к просмотру на OLL.TV. В главных ролях захватывающей исторической драмы – звезды фильмов Квентина Тарантино, Ларса фон Триера и Мартина Скорсезе. Отметим, что фильм действительно тяжелый, но обязательный к просмотру.

О чем фильм "Раскрашенная птица"?

Сюжет разворачивается во времена Второй мировой войны. Стремясь защитить своего ребенка от холокоста, родители отправляют сына к родственникам в село в Восточной Европе. Но тетя мальчика внезапно умирает, и ребенок вынужден отправиться на поиски своего счастья через дикий и враждебный мир, полный жестокости и предрассудков. Ему предстоит борьба за выживание, за свою душу и будущее. В основу фильма лег одноименный роман писателя Ежи Косинского.

Кадр из фильма "Раскрашенная птица" Фото: facebook.com/uafilmacademy

Интересные факты о "Раскрашенной птице":

На экране вы увидите звездный актерский состав: Стеллан Скарсгард, Харви Кейтель, Удо Кир, Барри Пеппер и другие.

Это первый фильм, в котором герои говорят на межславянском языке.

Фильм вошел в шорт-лист претендентов на "Оскар" 2020 года в категории "Международный полнометражный фильм" (претендент от Чехии), а также получил 10 наград от Чешской киноакадемии.

В фильме задействованы 43 локации (Чехия, Словакия, Польша, Украина).

Сюжет фильма – частично личная история самого автора романа Ежи Косинского, который долгие годы не хотел передавать права на экранизацию.

Поэтому режиссер Вацлав Маргоул, который хотел снять фильм еще в середине 2000-х, готовился более десятилетия к съемкам.

Фильм был представлен на 6 кинофестивалях класса А: в Торонто, Венеции, Токио, Таллине, Каире и Гоа.

И получил премию имени Кшиштофа Кесьлёвского на Каннском кинофестивале 2012 году

Государственная поддержка фильма от Украины составила 9,5 млн грн;

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