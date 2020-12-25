"Холостяк-11": известно имя нового героя романтического реалити

Новый сезон романтического реалити стартует весной следующего года

Сегодня, 25 декабря, в эфире пост-шоу "Холостячка: жизнь после проекта" было названо имя следующего Холостяка. В 11 сезоне реалити девушки будут бороться за сердце 31-летнего бизнесмена из Харькова, учредителя логистической компании Михаила Заливако.

Кроме бизнеса важное место в жизни Михаила занимает спорт. Холостяк регулярно занимается в зале, любит экстрим и горы. В прошлом году совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.

"Я не представляю своей жизни без бизнеса. Он дает мне уверенность и закаляет мой характер. А спорт приучил меня к дисциплине, выдержке и пунктуальности", – говорит Холостяк.

Михаил Заливако Фото: пресс-служба

Михаил привык идти только вперед и не опускать руки перед любыми трудностями. Но он признается, что, несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает самого главного – настоящей любви.

"На проект "Холостяк" я пришел за искренней любовью. Той настоящей, за которой все гоняются, но не все могут ее найти. И я готов поспорить с кем угодно, что здесь я встречу ту девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь и которая станет для меня родным человеком", – уверен Михаил.

Михаил Заливако Фото: пресс-служба

Съемки одиннадцатого сезона романтического реалити "Холостяк" уже стартовали. Ведущий проекта – Григорий Решетник. Новый сезон зрители увидят весной 2021 года, сообщает пресс-служба СТБ.

Напомним, участник "Холостячки" Андрей Рыбак рассказал, как сложилась его личная жизнь после проекта. Ранее мы сообщали, что Ксения Мишина эмоционально прокомментировала реакцию Сети на свой выбор.

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