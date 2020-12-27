Беременна? Избранник "Холостячки" Мишиной показал ее большой живот
Неужели актриса ждет ребенка?
Ксения Мишина ждет ребенка? Победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт, у которого есть дочь, опубликовал у себя в Instastories фото с актрисой, где он целует ее округлившийся живот.
"Вчера на пост-шоу кое о чем забыли рассказать", – подписал красноречивый кадр Эллерт.
Розыгрыш это или же правда – остается загадкой. Ждем комментарий от самой Ксении Мишиной.
Напомним, что недавно прошел финал проекта "Холостячка", где победу одержал Александр Эллерт. Именно он завоевал сердце звезды "Крепостной" Ксении Мишиной.
Актриса буквально влюблена в своего избранника, а вот зрители неоднозначно отреагировали на победу Эллерта в "Холостячке". Многие считают, что он не подходит Мишиной и что она могла сделать выбор получше.
Ранее мы писали, что Ксения Мишина эмоционально прокомментировала реакцию Сети на свой выбор в шоу "Холостячка".
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