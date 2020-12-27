Беременна? Избранник "Холостячки" Мишиной показал ее большой живот

Неужели актриса ждет ребенка?

Ксения Мишина ждет ребенка? Победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт, у которого есть дочь, опубликовал у себя в Instastories фото с актрисой, где он целует ее округлившийся живот.

"Вчера на пост-шоу кое о чем забыли рассказать", – подписал красноречивый кадр Эллерт.

Ксения Мишина и Александр Эллерт

Фото: instagram.com/stories/ellert_a

Розыгрыш это или же правда – остается загадкой. Ждем комментарий от самой Ксении Мишиной.

Напомним, что недавно прошел финал проекта "Холостячка", где победу одержал Александр Эллерт. Именно он завоевал сердце звезды "Крепостной" Ксении Мишиной.

Ксения Мишина и Александр Эллерт Фото: instagram.com/misha.k.ua, пресс-служба

Актриса буквально влюблена в своего избранника, а вот зрители неоднозначно отреагировали на победу Эллерта в "Холостячке". Многие считают, что он не подходит Мишиной и что она могла сделать выбор получше.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина эмоционально прокомментировала реакцию Сети на свой выбор в шоу "Холостячка".

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