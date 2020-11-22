Юлия Санина из THE HARDKISS показала себя во время беременности (фото)
Певица празднует 5-летие своего сына
Фронтвумен THE HARDKISS Юлия Санина, недавно получившая травму, участвуя в шоу, показала себя во время беременности. Певица празднует день рождения своего сына Дани, который появился на свет пять лет назад. В социальной сети Юля опубликовала архивное фото.
На снимке, который Санина запостила на своей странице в Instagram, артистка запечатлена с большим животом. Рядом с ней стоит ее супруг Вал Бебко.
"С днем рождения, мое чудо. В тебе столько любви и нежности, столько характера и юмора. Я мечтала о тебе таком, мой сын. Нашей с Валом большой любви 5 лет", – подписала пост звездная мама.
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Она также показала снимок своего сына, который, по мнению подписчиков Саниной, очень похож на папу. "Маленький папа с мамиными глазами", – отметил кто-то из фолловеров.
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