Юлия Санина из THE HARDKISS показала себя во время беременности (фото)

Певица празднует 5-летие своего сына

Фронтвумен THE HARDKISS Юлия Санина, недавно получившая травму, участвуя в шоу, показала себя во время беременности. Певица празднует день рождения своего сына Дани, который появился на свет пять лет назад. В социальной сети Юля опубликовала архивное фото.

На снимке, который Санина запостила на своей странице в Instagram, артистка запечатлена с большим животом. Рядом с ней стоит ее супруг Вал Бебко.

Юлия Санина с мужем Фото: instagram.com/the_hardkiss

"С днем рождения, мое чудо. В тебе столько любви и нежности, столько характера и юмора. Я мечтала о тебе таком, мой сын. Нашей с Валом большой любви 5 лет", – подписала пост звездная мама.

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Сын Юлии Саниной Даниил

Фото: instagram.com/the_hardkiss

Она также показала снимок своего сына, который, по мнению подписчиков Саниной, очень похож на папу. "Маленький папа с мамиными глазами", – отметил кто-то из фолловеров.

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Ранее Юлия Санина рассказала, как едва не развелась с мужем. Мы также писали, что TARABAROVA впервые показала двухмесячную дочку.

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